Bakan Ersoy, İGA Kütüphanesini açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde hizmete giren İGA Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.Açılış kurdelesini İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'ne Ahmet Önal ve İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile kesen Bakan Ersoy, kütüphaneyi gezdi.Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en büyükleri arasında yer aldığını, havacılığın hızla geliştiği bir dönemde İstanbul'a nasip olduğunu söyledi.Ersoy, yapılamaz denen havalimanının çok kısa sürede ve belirtilen tarihlerin önünde hizmete girmesinin sağlandığını ifade ederek, "İstanbul Havalimanı ile birlikte başta THY olmak üzere dünyanın en çok noktasına direkt sefer yapılan bir havalimanına sahip olduk, ama bu havalimanı çok çok büyük bir havalimanı. Aslında yaşayan bir kasaba. Nüfus olarak da çok kalabalık. Milyonlarca insan Türkiye 'ye bu havalimanından giriş çıkış yapıyor. Milyonlarca insan da buraya kadar gelip dünyanın farklı bir şehrine, yine bu havalimanından içeri girmeden devam ediyor." diye konuştu.Bu özellikleri dikkate alarak, havalimanının açılmasına 1 yıl kala İGA yöneticileriyle bu değeri Türkiye açısından en iyi şekilde değerlendirmek üzere birçok projeyi hayal edip tasarladıklarını vurgulayan Ersoy, bunları da hayata geçirdiklerini kaydetti.İstanbul'a kadar gelen, ardından başka bir şehre devam eden yolculara Türkiye'yi tanıtmayı hedeflediklerini belirten Ersoy, havalimanının arındırılmış bölgesinde Türkiye'nin doğal ve kültürel zenginlikleri, denizi, kumu, güneşi ve ören yerlerine yönelik çok yoğun bir tanıtıma başladıklarını dile getirdi.Bakan Ersoy, şöyle devam etti:"Bu çok da etkiliyor. İç hatta okumayı seven, havalimanındaki vaktini okuyarak değerlendirmek isteyen yolcularımıza bir değer katmak için dünyada herhalde ilk kez uygulanıyor. Yeni bir kütüphane konseptiyle devam ediyoruz. Burada kitabı okuyup bırakabiliyorsunuz veya buradan aldığınız kitabı yanınızda götürüp Türkiye'de uçtuğunuz şehirdeki herhangi bir kütüphaneye teslim edebiliyorsunuz. Uçakta da sıkılmadan okuyacağınız kitabınızın devamını ve sonuna kadar okuyabileceğiniz bir fırsatı size vermiş oluyoruz. Üçüncü hizmetimiz devreye girecek. Protokolü geçen hafta detaylarıyla birlikte tamamlandı. Özellikle pasaporttan geçtikten sonra, arındırılmış sahada bin metrakarelik bir müzeyi hayata geçiriyoruz. Bunun da yatırım ihalesini bir ay içinde gerçekleştireceğiz ve 2020 sezonunda hizmete sokacağız inşallah. Özellikle Türkiye'ye gelip içeri girmeden giden yolcuları da orada kazanmayı düşünüyoruz. İçerik olarak her 6 ayda bir değiştireceğiz. Anadolu'nun bütün değerlerinin yansıtıldığı bir konsept olacak. Bir dördüncü projeyi de yine bu toplantılar sırasında, beyin fırtınası sırasında geliştirdik. Havalimanının diğer mekanlarını da camekan kiosklarla, içinde Türkiye'nin tarih varlıkları olan noktalar haline getireceğiz. İstanbul Havalimanı'na yabancı misafirlerimiz adım attığı andan tekrar çıkış yaptığı ana kadar Türkiye'nin tarihi eserleri, kültürü, arkeolojisi konusunda bilgilenerek havalimanı içinde yürüyecekler."Bilimler tarihi alanında dünyanın sayılı isimlerinden Fuat Sezgin'in bir kitabını da kütüphaneye hediye eden Ersoy, kütüphane projesinin fikrini ortaya koyan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Hatice Ayataç ile Murat Ayataç'a plaket verdi.Ersoy, Van'ın Erciş İlçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un kütüphanede bulunan kitaplarını da inceledi. Ersoy, çok değerli bir insan olan Dursun'un çalışma ve eserlerine çok önem verdiklerini, kütüphaneden aldığı kitabını okuduktan sonra Antalya'daki halk kütüphanesine teslim edeceğini söyledi.Hayaldi gerçek olduİGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise cumhuriyet tarihinin en büyük projesi İstanbul Havalimanı'nın 42 ay gibi kısa bir süredeki yapılış hikayesini anlatan "Hayaldi Gerçek Oldu" kitabını Bakan Ersoy'a takdim etti.Samsunlu, havalimanının nereden nereye geldiklerini fotoğraflarla beraber bu kitapta anlattıklarını, birçok görsel öge hakkında notlar bulunduğunu söyledi. Kitaba önem verdiklerini dile getiren Samsunlu, "Kütüphanemiz bizim havalimanımız için de dünya için de büyük bir yenilik. Bu kadar organize şekilde binlerce kitabın buradan alınıp başka bir havalimanına bırakılma opsiyonu konusunda bize bu imkanı verdiğiniz için öncelikle size teşekkür ediyoruz. Her noktada bu havalimanının arkasında olduğunuzu hissediyoruz." dedi.Kütüphanede 2 bin 550 eser bulunuyorYolcuların vakit geçirebilecekleri kültürel dinlenme noktası olacak kütüphanede, bin 350 edebiyat, 500 çocuk, 150 İngilizce, 50 dergi ve 500 Nobel ödüllü edebiyat eserini kapsayan toplam 2 bin 550 yayına ulaşılabilecek.İç hatlar bağlantı noktasındaki kütüphaneden hizmet alan yolcular, yurt içindeki uçuşlarında üyelik koşulu ile kitap ödünç alabilecek. Kullanıcılar, ödünç aldıkları kitapları, İstanbul Havalimanı Gelen Yolcu Bölümü'ndeki kitap iade kutusuna veya Türkiye'deki herhangi bir halk kütüphanesine teslim edebilecek.Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İGA iş birliğinde hizmet sunalan kütüphane, 06.30-23.30 saatlerinde açık olacak. İGA'nın yer tahsisi ile altyapısını sağladığı kütüphanede, 6 bakanlık personeli görevlendirildi.