Bakan Ersoy ile Medinsky "Rus Mozaiği" gösterisini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnanıyorum ki muazzam turizm potansiyeliyle Rusya da, karşılıklı iş birliği içerisinde Türk turistler için hızla en popüler destinasyonlardan birine dönüşecektir." dedi.İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı" kapanış programında konuşan Ersoy, Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ile Rus sanatçıları Türkiye ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlü liderlikleri sayesinde, 2019'un ikili ilişkilerde çok değerli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu dile getiren Ersoy, "Ekonomiden enerjiye, ticaretten savunma sanayine üst düzey bir işbirliği seviyesi yakalanmış, her iki ülke dünyanın içinden geçtiği zorlu süreçte birlikte üstlendikleri inisiyatiflerle ciddi farklar yaratmışlardır." şeklinde konuştu.İki ülke ve halkları arasında sağlam köprülerin kurulmasının önemine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:"Kültür, her türlü önyargıyı ve sınırları aşan, saf ve özgün doğasıyla; turizm ise direkt iletişime ve deneyimleyerek pekiştirmeye olanak sağlayan yapısıyla, amaçlarımıza ulaşmak yolunda ciddi imkanlar sunan alanlardır. İşte bu gerçeklerin farkında olmanın ve karşılıklı samimi adımların atılmasının sayesinde, 2019 yılı Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı ilan edilmişti. Türkiye olarak bu özel süreci en faydalı şekilde değerlendirmek adına yoğun bir faaliyet takvimi hazırlayarak, farklı alanlarda, zengin içerikler sunan etkinliklerimizi birer birer gerçekleştirdik."2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı açılışının Moskova Bolşoy Tiyatrosu'nda 8 Nisan 2019'da sahnelenen ve Rus sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan Troya Operası ile yapıldığını anımsatan Ersoy, "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Rus İlişkileri Sergisi, Uluslararası Altınordu Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, Osmanlı Kaftanları Koleksiyonu Sergisi ve özel ülke statüsünde katılım sağladığımız St. Petersburg Kültür Forumu, kültürel iletişim noktasında çok değerli sonuçlar verdi." dedi.Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldığı Moskova Uluslararası Film Festivali ve Ankara Devlet Tiyatrosuyla yer alınan Uluslararası Dostoyevski Tiyatro Festivalinin de Türk kültür ve sanat değerlerini Rus sanatseverlere ve halkına tanıtmak amacıyla düzenlenen önemli etkinlikler arasında yer aldığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:"Kültür ve sanatın ortaya koydukları aslında çok açıktır. İnsan temelinde hepimizin paylaştığı ortak değerlerin, en zarif yansımalarını biz bu kavramların içinde görürüz. Bu değerlerin farklı motiflere, söylemlere, dışavurumlara dönüştüğünü fark ettiğimizde, öteki kavramı zayıflar, değişik yansımalarda ortak bir bilinç ve benlik görmeye başlarız. Aslında hepimizin paylaştığı, bizi birbirimize bağlayan bir zenginlik olduğunu fark ederiz. Şüphesiz bu farkındalık, bugünün dünyasında en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biridir."Bu adımların karşılıklı ve çok yönlü olmasının önemine dikkati çeken Ersoy, "Uluslararası ilişkilerde yumuşak güç olarak tabir edilen kültür ve sanat diplomasisinin, doğru şekilde, hem insana hem toplumlara saygı bilinciyle kullanıldığında, diğer diplomasi yol ve yöntemlerinden çok daha büyük ve etkili bir güce dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Herkesi bu saygıyı korumaya, bu yolda samimi adımlar atarak, kültürler arası paylaşımın ve iletişimin artması için çaba göstermeye bir kez daha davet ediyorum." ifadesini kullandı."Turizm toplumlar arası iletişimde önemli bir araçtır"Bakan Ersoy, kültür gibi turizmin de toplumlar arası iletişimde çok önemli bir araç olduğunun altını çizerek, "Turist olarak gittiğiniz ülkelerde, kültürü yerinde deneyimlemek gibi muazzam bir faydanın yanında, o ülkenin insanlarıyla aracısız iletişim kurmak gibi benzersiz bir imkana da kavuşuyoruz. Birtakım çevrelerin, sosyal, görsel yahut basılı medya aracılığıyla özellikle empoze etmeye çalıştığı tüm yanıltıcı, taraflı, kasıtlı algı çalışmalarını ve ötekileştirmeleri bertaraf edebiliyoruz. Bugün ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu denli sağlam bir ilerleyiş göstermesinde turizmin çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.Türkiye'ye 2017'de 4.7 milyon, 2018 yılında 5.9 milyon ve 2019 yılı sonu itibarıyla ise 7 milyon Rus turistin geldiği bilgisini aktaran Ersoy, "İnanıyorum ki muazzam turizm potansiyeliyle Rusya da, karşılıklı işbirliği içerisinde Türk turistler için hızla en popüler destinasyonlardan birine dönüşecektir." dedi.Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin her alanda karşılıklı işbirliği içinde gelişerek daha da güçlenmesini temenni eden Ersoy, 2019 yılında karşılıklı kültür ve turizm yılı vesilesiyle 400'e yakın sanatçı ve kültür insanının Rusya'yı ziyaret ettiğini hatırlattı.Bakan Ersoy, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ile Rusya kültür kurumlarına Rusya'da kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirme sürecinde verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti."Türkiye'de ve Rusya'da onlarca etkinlik düzenlendi"Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Vladimir Medinsky ise etkinliklerin başladığı günden bu yana Türkiye'de ve Rusya'da tiyatro yapımları, müzeler arası projeler, konserler, film gösterimleri ve yeni televizyon dizilerinin çekimlerine başlanması gibi onlarca etkinlik düzenlendiğini anlattı.Türkiye ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Medinsky, "Bilindiği gibi herhangi bir diplomasi, öncelikle iletişim kurma yeteneği, karşılıklı güven, birbirimizi daha iyi ve yakın tanıma arzusu üzerine inşa edilir." dedi.Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı büyük bir açılış töreniyle açıldığını hatırlatan Medinsky, projenin ciddi bir etkileşim sayesinde çok kısa süre içinde gerçekleştirildiğini ifade etti.Medinsky, iki ülke arasında kültürel alanda ve turizm sektöründe kurulan ilişkilerin, gelecek dönemler için çok iyi bir temel attığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında iki ülke arasındaki ilişkileri iyi niteleyen bir söz kullandığını anımsatan Medinsky, "Ben de verimli işbirliği, yüksek düzeyde etkinlikleri hazırladıkları ve etkili iletişim kurdukları için Türk tarafına teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.Medinsky, kapanış programında sahnelenen "Rus Mozaiği" gösterisinin Rusya, Sibirya, Başkürdistan ve Kafkasya gibi farklı kültürleri tanıma imkanı sunduğunu sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ile Rus mevkidaşı Medinsky "Rus Mozaiği" gösterisini izledi. Rus sanatçılar tarafından sahnelenen gösteri, davetlilerin beğenisini kazandı.