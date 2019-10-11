Bakan ersoy istanbul arkeoloji müzelerinde incelemelerde bulundu

Feridun AÇIKGÖZ, İSTANBUL, DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a ziyaretinde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Olcay Aydemir, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, yüklenici firmadan Hasan Gürsoy, müzenin proje müellifi İsmail Büyükseçgin ile müzenin teşhir tasarımcısı Boris Micka eşlik etti.

Osmanlı ile Cumhuriyet döneminin ilk müzesi olan ve geçen ay ziyarete tekrar açılan İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Müzedeki eserler ile bazı kısımlarda devam eden restorasyon çalışmaları hakkında Rahmi Asal'dan bilgi alan Ersoy, müzeyi ziyarete gelen ilkokul öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.

"TÜRKİYE'NİN İLK MÜZESİ BURASI "

İncelemelerinin ardından basın mensuplarına konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz Türkiye Arkeoloji Müzeleri'nin ilk bölümünü büyük ve uzun süren restorasyon çalışmasından sonra hizmete alındı ama çalışmalar devam ediyor. Haziran ayına kadar aşamalı bir şekilde tamamlayıp haziran ayında gerçek bir açılış yapılacak. Bizim için çok önemli Türkiye'nin ilk müzesi burası. Sultan Abdülhamit zamanında verilen talimatla 1869'da kuruluyor ve sonrasında Osman Hamdi bey'in uygulamayı takip etmesiyle 1891'de bu bina hizmete girmiş oluyor. Bu acıdan müzecilik açısından en önemli binamız burası. İçindeki eserler zaten paha biçilemez. Kütüphanesi de çok önemli bir kütüphanesi var, eserleriyle ortamıyla dünyanın en iyi kütüphaneler listesine girmiş Türkiye'deki tek ürün o acıdan da çok değerli. Burayı daha da iyi hale getirip daha da geliştirip hem Türkiye'nin hem de turizmin hizmetine daha geniş çaplı olarak sunacağız." dedi.

"DEĞERLERİN NASIL KAYBOLDUĞUNU GÖRDÜK "

Bakan Ersoy, "Restorasyonun nasıl yapılacağına karar vermemiz gerekiyor, onunla ilgili çalışma yapılacak, sökülüp mü yapılacak, sökülmeden mi yapılacak, önce o konuda uzlaşması gerekiyor. Sadece restorasyon değil tabii ki geçen sene biliyorsunuz Fransa'da bir katedral yangını sonucu değerlerin nasıl kaybolduğunu da gördük, önemli olan burada hem depreme karşı hem yangına karşı önlemlerin alınması gerekiyor. Buranın karakteristik özelliğini, yapısını bozmadan nasıl yapacağımıza da karar vermemiz gerekiyor. Bununla ilgili ekipler çalışacaklar en doğru yola karar verecekler. Sonra uygulamaya geçeceğiz" diye konuştu.

BİRBİRİNDEN DEĞRELİ ESERLER YER ALIYOR

Arkeolojide dünyanın en önemlilerinden biri olan müzenin ana yapısı Neo-Klasik binadaki 'Sidon Kral Nekropolü' ile 'Antik Çağ Heykeltıraşlığı' salonları yenilendi ve ziyaretçileriyle buluşmaya başladı. 'İskender Lahdi' ve 'Ağlayan Kadınlar Lahdi' gibi çok önemli eserlere ev sahipliği yapan müzedeki yenilenen bölümler yaklaşık 8 yıllık kapsamlı bir güçlendirme, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmasının ardından ziyaretçilerle buluştu. Sultan II. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey'in Fransız mimar Aleksandre Vallaury'e yaptırdığı Neo-Klasik binada teşhir çalışmaları tamamlanan Salon 8 ile Salon 15 arasındaki bölümde yedi sergi salonu ve müze mağazası bulunuyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklama

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