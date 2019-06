Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı taksicileri ile bir araya geldi

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicilere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ücretsiz vereceği eğitimin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerin turistlere daha iyi hizmet verebilmesi için İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak eğitim programı hazırladı. Alt yapı hizmetini İstanbul Havalimanı işletmecisi olan İGA'nın vereceği eğitimlerden 2 Bin 500 taksici yararlanacak. Eğitim alan taksi şoförlerinin araçlarına eğitim aldıklarını gösterin sticker yapıştırılacak. Eğitim programının tanıtım toplantısı İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasında yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi ve Büyük Şehir Belediye Başkan vekili Ali Yerlikaya, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, "Türkiye olarak turizmde bir değişikliğe giderek nicelikli turistin yanında nitelikli turiste ağırlık vereceğiz. Bunu daha öncede açıklamıştık. Bunun için nitelikli personele ihtiyaç var" dedi.

ÜLKEYE GELEN ÜÇ TURİSTTEN BİRİ İSTANBUL'DAN GİRİŞ YAPIYOR Taksicilere verilecek eğitim için pilot bölge olarak İstanbul Havalimanı'nı seçtiklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Ülkeye gelen her üç turistten bir tanesi İstanbul'dan giriş yapıyor. Bunların büyük bölümü İstanbul Havalimanı'nı kullanıyor. Sizlerden de daha önce gelen talep doğrultusunda bu eğitimi yapmaya karar verdik. Öncelikli olarak tek başına eğitim olarak yapılmayacak. İlk etapta, dünyadaki örnekleriyle paralel olarak taksicilere yeni bir ekran sistemi bağlanıyor. Yeni bir uygulama, yeni bir aplikasyon. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifine bağlı, havalimanında hizmet veren 600'ün üzerinde taksi var. Bunların 400'e yakınına şu ana kadar bağlandı. Önümüzdeki temmuz ayı içinde tamamına bu sistem bağlanmış olacak" şeklinde konuştu.

TAKSİCİLER 13 FARKLI ALANDA EĞİTİM ALACAK Taksicilere 13 farklı alanda eğitim vereceklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Davranış, tarih eğitimi, kültür ve turizm konusunda bilgilendirmeler, ayrıca acil durumlara müdahale eğitimlerinden tutun da kendinizi geliştirecek diğer konularda ve 13 farklı dalda hizmet verilmiş olacak. Eğitimler yapıldıktan sonra maalesef belirli bir süre sonra unutulabiliyor. Unutulmaması için dijital ortama, web ve telefonlara yüklenecek aplikasyonlara bu eğitimler yüklenecekler. Siz istediğiniz zaman bunlara bakacaksınız. Belli sürelerde belirli şekilde hatırlatmalar ve eğitim tekrarları bu aplikasyonlara, telefonlara gelecek. Tekrar almak istediğiniz zaman dijital ortamda ziyaret edeceğiniz web sayfasında uygulamalarını görebileceksiniz. Üçüncü nokta da bunların tabii ki denetimi lazım. Sizin bu eğitimlerden sonra bir değerlendirme sonucu, sınav diyebiliriz bir nevi, bu sınav sonucu başarılı olan arkadaşlarımıza bunların sertifikaları verilecek. Bu sertifikasyon hem toplu taşıma sürücü belgelerinize not olarak işlenecek. Ayrıca başarılı olan arkadaşların taksilerine 'turizm dostu' logosu içeren bir stiker takılacak. Bu uygulamalar bağlı olduğunuz kooperatifinin talebi ve gönüllülük esasıyla başlatılıyor. Aslında bu uygulamaların kalıcı ve sürdürülebilir olması lazım. Biz '153 Beyaz Masa'ya gelen şikayetleri, turizm il müdürlüğümüze gelen şikayetleri de toplayıp, değerlendirerek, bundan sonraki eğitimlerde ve hatırlatmalarda esas teşkil edecek veriler olarak kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

2 BİN 500 TAKSİCİYE EĞİTİM VERİLECEK Bu programın 2 bin 500 taksicinin eğitimini kapsadığını söyleyen Bakan Ersoy, İGA ile dershane sayısını artırma ve eğitimleri hızlandırmak için görüştüklerini kaydederek, "2 bin 500 taksicinin eğitimini kapsayan projeyi geliştireceğiz. Bu eğitimleri ilk etapta İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Taksiciler Kooperatifine, tarihi yarımada ve Sultanahmet Bölgesi'ndeki taksicilere de vereceğiz. Yolcu hangi yollardan gidebileceğini seçebiliyor. Ne kadar tutacağını ve ne kadar sürede gidebileceğini görebiliyor. Bu açıdan da çok çok önemli. Müşteri ve taksi memnuniyeti açısında da çok çok önemli. İnşallah turizm açısından ve başta İstanbul halkı açısından faydalı bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Biz de bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Bu eğitimlerin yaygınlaşması ve sonrasında da, bu bir başlangıç, acil önlem planı diyebiliriz. Sonrasında da belediyemiz ve valiliğimizle birlikte bu eğitimlerin gönüllülük esasından çıkarılıp mecburi hale getirilmesi için gerekli resmi çalışmayı da hep beraber yürüteceğiz" ifadelerini kullandı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise İstanbul Havalimanı'nın Türk turizmi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Geçen ziyaretinde Bakan Ersoy'un kendisine "Taksicilerin kalitesini nasıl yükseltebiliriz?" şeklinde bir soru yönelttiğini aktaran Can, "Ben de size bunun birkaç tane nedeni olduğunu söylemiştim sayın Bakanım. Birincisi taksimetre zamlarının çok düşük olması, ikincisi araç segmentlerinin yükseltilmesi gerekir. Üçüncüsü eğitim, dördüncüsü de denetim. Eğitim konusunda da size 'Havalimanı taksiciler kooperatifine eğitim vermek bakanlığınıza çok yakışır' demiştim. Siz de tamam demiştiniz. Bizi orada çok mutlu ettiniz" ifadelerini kullandı. Programın ardından taksiye binen Bakan Ersoy, bir sonraki programına taksi ile gitti.

(Tuncer Cengiz/İHA)

