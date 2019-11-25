Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti

Abdulselam Arslan'ın kendi yaptığı karton kamerayı elinde tutmasıÇocuğun karton kamerayı omzuna koymasıÇocuğun karton kamera ile pozlar vermesiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile odaya girişiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasıAbdulselam Arslan karton kamerayı kullanması Abdulselam Arslan'ın omzunda karton kamera ile Bakan Ersoy'a soru sormasıBakan Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesiPaketin içinden çıkartılan kameraAbdulselam Arslan'ın gerçek kamera ile poz vermesiAbdulselam Arslan'ın gerçek kamera Bakan Ersoy'a soru sormasıBakan Ersoy ile Abdulselam Arslan'ın koltukta oturması ve sohbet etmeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti.

Kaynak: AA