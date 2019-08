Bakan Ersoy: Kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir 'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinliklerine katıldı. Ersoy, "Kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz. Gerilimi değil kaynaşmayı artıracağız. Ayrışmayı değil birlik, beraberliği savunacağız" dedi.Hacıbektaş'ta, 56'ncı ulusal 30'uncu uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İlhami Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ardından semah gösterisi yapıldı.Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Tarihimizde Anadolu topraklarının coğrafi fetihlerini yapanların yanında bir de gönül fatihleri vardır. Bunlar olmasaydı bu topraklara sahip olmak, vatan yapmak mümkün olmazdı. Hacı Bektaş Veli yüzlerce yıldır devam eden bu akli ve kalbi fetihlerdeki en önemli isimlerden birisidir. Sözünü ettiğimiz bu mücadele dünya döndükçe sürecektir. Birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkmak sorumluluğundayız. Bugün Hacı Bektaş Veli'nin mirasından bahsedeceksek o mirasın en önemli parçası işte bu sorumluluktur. Bu mücadele tek kişinin değil, hepimizin yürüdüğü ortak yol ve amaçtır. Dolayısıyla hedefleri bir olanın gönülleri de bir olmalıdır. Farklılıklarımız bizim gücümüzdür. Bu gücü en etkin şekilde kullanmanın yolu ise hoşgörüdür, anlayıştır, kardeşliktir" dedi.'AYRIŞMAYI DEĞİL BİRLİK, BERABERLİĞİ SAVUNACAĞIZ'Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bakan Ersoy, "Bizler yüzlerce yıllık Türk-İslam kültürünün kökleri, dalları ve yapraklarıyız. Hemedani'den Yesevi'ye, Hacı Bektaş'tan Mevlana ve Yunus'a binlerce gönül eri, bu kudret ağacı dik dursun, diye gönüllerini vakfettiler. Biz de onların yolunda yürüyüp bu kültürü, bu düşünceyi çocuklarımızla geleceğe taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her zaman ifade ettiği gibi kavganın değil barışın mücadelesini vereceğiz, gerilimi değil kaynaşmayı artıracağız, ayrışmayı değil birlik beraberliği savunacağız. Anadolu tam da bu yüzden çok önemli. Sizler bu sebeple çok değerlisiniz. Bugün dünyada bu acılara sebep olanların tuzakları, bizim topraklarımızda da asırlardır kurulmaya çalışılıyor. Dün böyleydi bugün de böyle ama çok şükür, her zaman boşa çıktı ve inşallah bundan sonra da birliğimizin, kardeşliğimizin karşısında boş ve başarısız kalmaya devam edecek. Biz omuz omuza verdiğimiz sürece şer aramızdan geçemeyecek, bu topraklarda yeşermeye asla imkan bulamayacaktır" diye konuştu.

