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Bakan Ersoy "Lüküs Hayat" müzikalini serebral palsili çocuklarla izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serebral Palsili Çocuklar Derneği üyeleri (SERÇEV) ile "Lüküs Hayat" müzikalini izledi.

25.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 00:13 Bakan Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Serebral Palsili Çocuklar Derneği üyeleri (SERÇEV) ile "Lüküs Hayat" müzikalini izledi.
Ersoy, Cüneyt Gökçer Sahnesi'ndeki müzikali izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Cemal Reşit Rey'in ölümsüz eserini Ankara Devlet Tiyatroları oyuncularının çok iyi bir performansla sunduğunu belirtti.
"Serebral palsili çocuklarımızın derneği olan SERÇEV ile bu geceyi organize ettik. Açıkçası onların katılımından da çok mutluyuz." diyen Ersoy, bu tarz organizasyonların düzenlenmesi konusunda çaba gösteren derneklere her türlü desteği verdiklerini söyledi.
Bakan Ersoy, "Onlarla işbirliği içinde birçok aktiviteyi genişleterek toplumda farkındalık yaratmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Eseri, "Çok güzel, çok renkli bir oyun" olarak değerlendiren Ersoy, şunları kaydetti:
"Hem kostümleri hem koreografisi hem 15 kişilik orkestrasıyla keyifli geçen bir oyun. İlk kez sergileniyor. Devlet Tiyatrolarının 70'inci yıl dönümüne denk geldi. O açıdan da anlamlı bir akşam oldu. Bütün sanatseverleri de bu oyuna davet ediyoruz. Oyunu beğeni ile izleyeceklerinden eminim."
Müzikali, CHP TBMM Başkanvekili Levent Gök ile davetliler de izledi.

Politika

Kaynak: AA

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