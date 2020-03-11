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Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı...

Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor" -"Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde" -"Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız"...

11.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:02
Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye 'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor"
-"Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde"
-"Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız"
-"rel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna ertelemek. Yarın netleştireceğiz"
-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
"Bizim amacımız ihracatı engellemek değil, geçen sene 4 milyon dolar 10 Mart'a kadar ihracat, bu sene 10 Mart'a kadar ihracatımız 40 milyon dolar sadece maskede"
-"Önceliğimiz halkın sağlığı"
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Ersoy:

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Sağlık

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