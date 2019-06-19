Bakan Ersoy, "Müze Kart'ın İstanbul Belediyesi'ne ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacağız"

– KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları'nı gezdi. Bakan Ersoy, " İstanbul gibi şehirler turizmde marka şehir. Birkaç şehrimizi de turizmde marka şehir yapmak istiyoruz. Bir projemiz var, Müze Kart'ın da İstanbul Belediyesi'ne ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından olan Tekfur Sarayı ve Anemas Zindanları'nı gezi. Bakan Ersoy'a Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy eşlik etti ve bilgi verdi.

"MÜZE KART'IN İSTANBUL BELEDİYESİ'NE AİT MÜZELERDE DE GEÇERLİ OLMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

İstanbul gibi şehirlerin turizmde marka şehir olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Bakan Ersoy, "Birkaç şehrimizi de turizmde marka şehir yapmak istiyoruz. Bu tür şehirlerde Turizm Bakanlığı ve belediyelerin koordineli çalışması çok çok önemli. Sonuç almak açısından da çok önemli. Biz o açıdan belediyemizle olan işbirliğimizden memnunuz. Bu işbirliklerini geliştirmek ve desteklemek istiyoruz. Sadece Bakanlıkların açtıkları müzeler değil, İstanbul'un her yeri zaten doğal müze biliyorsunuz. Her yerinden tarih ve eser fışkırıyor. Bunların müzelerde sergilenmesi de çok önemli. Bu yatırımlarda önem arz ediyor. Tek başına bakanlığın yapması mümkün değil, büyükşehir de kendi bütçesinden katkıda bulunuyor. Bazı müzelerin restorasyonunun ve birçok sorumluluğunu da büyükşehir üstleniyor. Bu bağlamda büyükşehir belediyesi de birçok müzeyi kendisi açmaya başladı. Şimdi önemli bir projemizde var büyükşehir ile görüşüyoruz. İnşallah Müze Kart'ın İstanbul Belediyesi'ne ait müzelerde de geçerli olmasını sağlayacağız. Böylelikle çok ucuz ve avantajlı şekilde büyükşehir belediyesi müzelerinden de aynı şartlarda yararlanmasını sağlayacağız. Bu uygulama başarılı olduktan sonra da diğer büyükşehirlere bu uygulamaları yaymak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy, ilk olarak Tekfur Sarayı'nı gezdi ve detaylı bilgi aldı. Ardından Anemas Zindanları'na giren Bakan Ersoy, yaklaşık 6 kata yakın yer altı zindanlarına inerek kısa bir gezi yaptı. Bakan Ersoy'un yapılan restorasyondan hayli memnun olduğu gözlenirken, vatandaşların hem Tekfur Sarayı hem de zindanlar hakkında daha detaylı bilgi alabilmesi adına birkaç çalışma daha yapılması gerektiğini dile getirdi.

- İstanbul