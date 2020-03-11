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Bakan Ersoy: "Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz."

Bakan Ersoy: "Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz.

11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:35
Bakan Ersoy:
Bakan Ersoy: "Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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