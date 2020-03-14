Bakan Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatrolara sunulacak destek paketine ilişkin, "Özel tiyatrolara destek paketiyle yardımcı olacağız" dedi.
14.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:26
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatrolara sunulacak destek paketine ilişkin, "Özel tiyatrolara destek paketiyle yardımcı olacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : mehmet ersoy, Mehmet Nuri, Ekonomi
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