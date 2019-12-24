Bakan Ersoy, Patara'da incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Antik Kenti'nde dün incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy'a ziyarette Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve beraberindeki heyet eşlik etti.



Patara ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medyasından paylaşan Bakan Ersoy, "Arkeolojik ve tarihsel olarak büyük değere sahip olan Patara Antik Kenti'nde incelemelerde bulunduk. Bu tarihi varlığımıza daha çok destek sağlayarak faaliyet alanını genişletmek için ihtiyaçlar konusunda yerinde tespitler yaptık" ifadelerini kullandı.



Patara Antik Kenti



Arkeolojik kazılarda, M.Ö. 8'inci yüzyılda var olduğu kesinleşen Patara Antik Kenti, Antalya'nın Kaş ilçesine 42 kilometre uzaklıkta, Likya Birliği'ne üye en eski yerleşimlerden ve başkentlik yapmış bir şehir. 10 kilometrekarelik alanı kapsadığı düşünülen antik kentte uzun yıllardır Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında arkeoloji kazıları ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA