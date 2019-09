Bakan Ersoy 'RTÜK Medya Buluşmaları'na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yeni bir yasa geçirdik. Sinema sektörü ve dizi filmlerini desteklemekle ilgili uzun zamandır konuşuluyordu. Eylül ayında yönetmeliğini çıkaracağız inşallah. Bakanlık olarak milli kültürü uluslararası tanıtımın katkı sağlar nitelikte desteklenmesini ifadesini kullanıyoruz. Türk ortak küçük hissedar bile olsa yabancı yapımcıya biz destek vereceğiz" dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "RTÜK Medya Buluşmaları" programına katıldı. Bakan Ersoy'un yanı sıra, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yönetmenler ve senaristler katıldı.



Programda yaptığı konuşmada Bakan Ersoy, "Yeni bir yasa geçirdik. Sinema sektörü ve dizi filmlerini desteklemekle ilgili uzun zamandır konuşuluyordu. Türkiye'de eksikti bu. Eylül ayın da yönetmeliğini çıkaracağız inşallah. Böyle bir sözümüz var yetiştirmeye çalışıyoruz. 2002 yılında Türkiye'de vizyona giren yerli filim sayısı 9'muş. 2018'de bu rakam yıllık 180 olmuş. 2002 yılında yine yerli film seyirci sayısı 2 milyon kişi 2018 yılında 44 milyon kişiyi geçmiş. Türkiye'de yerli film izleme oranı yüzde 63. Bu Avrupa'da açık ara birinci olmamızı sağlıyor. Ülkemizde her yıl 100'den fazla dizi filim üretiliyor. Türk dizileri 100 fazla ülkeye ihraç ediliyor. 350 milyon dolar gibi bir ihracat rakamını da yakalamış durumdayız. Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en çok dizi ihraç eden ülke konumundayız. Yine toplam ekonomik büyüklüğü de 3 milyar liranın üzerine gelmiş durumda. Rakamlar oranlar son derece açık. Bu tür bir güç tanıtım için bulunmaz bir değer bizim için" diye konuştu.



"Kadına şiddet konusunda son derece hassas olunması gerekir"



Desteklerin temelinde belli kıstaslar olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Kurgu ile gerçekliğin arasında olan çizginin kalkması çok çok tehlikeli ve dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çocuklarımız ve gençlerimizde etkileyici buldukları karakterlere özenerek kötü alışkanlıklarından madde bağımlılığına, konuşma tarzından şiddet eğilimine kadar endişe verici yönelimler başlaya bilmekte. Aynı şekilde Kadına şiddet konusunda son derece hassas olunması gerekirken, tam tersine maalesef yoğun bir şekilde olumsuz örnek içeren yapımları da göre biliyoruz. Bakanlık olarak desteklerimizin temelinde belirli kıstaslar var. Çok açık bir şekilde milli kültürü Uluslararası tanıtımın katkı sağlar nitelikte desteklenmesi ifadesini kullanıyoruz. Kendi kültürel değerlerimizi ön plana çıkaran bu değerlerin bir parçası olan davranış, söz ve hareketleri içeren dizi ve yapımların desteklenmesi aile yapımızın ve çocuklarımızın da korunmasının da göstergesi" ifadelerini kullandı.



"Amacımız en kaliteli içeriğin ortaya çıkması"



"Amacımız en kaliteli içeriğin ortaya çıkması" diyen Bakan Ersoy, "Destek vereceğimiz her yapım tüm paydaşlardan üyelerimizin katılımıyla oluşturduğumuz komisyonlarda değerlendirilecek. Tüm değerlendirmeler içerisinde uygun bulunan yapımlara destek verilecek. Amacımız yapımların en güçlü şekilde desteklenmesi olduğu kadar toplumuzun değerleri hassasiyetleri, endişeleri noktasında da en kaliteli içeriğin ortaya çıkması. Aynı şekilde dizi filim ve programlarda yer alan şiddet ögelerinin çocuk ve gençlerin etkileri konusu da en çok önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bu tür içeriklerin sınıflandırılması ve sınıflandırılmaya uygun işaret uyarılarıyla tanıtımın ve gösterimin yapılması noktasında bakanlık olarak son derece hassasız. Değerlendirme yapıldıktan içeriğinin göre taşıması gereken işaret ibareleri belirlendikten sonra eğer bu hususlara uyulmaz ise yasal prosedür çerçevesinde işlemler uygulanması gerekiyor" diye konuştu.



"Türk ortak küçük hissedar bile olsa yabancı yapımcıya biz destek vereceğiz"



Ortak yapım desteğinin de sağlanacağını söyleyen Bakan Ersoy, "RTÜK'ün uluslara arası içerik ticareti noktasında gerçekleştirdiği çalışmaları da takip ediyorum özellikle. Bakanlık olarak meclisten geçirdiğimiz teklifte ortak yapım desteği de bulunuyor. Ortak yapımların farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi bilgi ve teknoloji aktarımı yerel fon kaynaklarına erişim, potansiyel pazarlar oluşturma logo ve tanıtım faaliyetlerini geliştirme sebeplerden dolayı sektörde oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Yasa ile artık Türk tarafının küçük ortak olduğu ortak yapımlar içinde bakanlığımıza destek başvurusunda buluna bilecek. En önemli değişikliklerden biri. Türk küçük ortak hissedar bile olsa yabancı yapımcıya biz destek vereceğiz. Türkiye'nin doğru tanıtımı açısından bunun önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.



"Kadına karşı şiddet topyekun mücadele ile bitecek"



Kadına karşı şiddetin topyekun mücadele ile biteceğine vurgu yapan RTÜK Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin ise, "Bütün dizilerdeki kadına karşı şiddet olarak görülenlerin bütün olgularını temizlesek bile kadına karşı şiddetin bitmeyeceğini düşünen bir yöneticiyim. Kadına karşı şiddet, topyekun mücadele ile ailedeki eğitimle başlayan ve devletin her kademesinde ve her birimde asla taviz verilmeden uygulanması gereken bir çalışma olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple de bundan sonraki süreçte bakanımızın da başkanlığında inşallah Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir araya gelip kadına karşı şiddetin temelinde yayınlardaki olguların neler olacağını ve hangi önlemlerin alınabileceğini değerlendirmeyi düşünmekteyiz. Diziler bu kadar güçlüyken hiç tanınmayan hiç bilinmeyen bir yerin turizmde patlama yaptıra bilecekken, insanlar üzerine olumlu veya olumsuz etkilerinin olmaması düşünülemez. Sizlerden istirham ne olur bu yapımlar başlamadan önce özelikle kadına karşı şiddetle alakalı olan bölümlere azami şekilde bir hassasiyet göstermeniz" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA