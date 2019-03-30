Bakan Ersoy, Sevgi Yürüyüşü'ne Katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde AK Parti
İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı.
AK Parti seçim koordinasyon merkezi önünden başlayan Sevgi Yürüyüşü'ne, Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy
, MHP
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
ile çok sayıda partili katıldı. Yürüyüş sırasında vatandaşlara karanfil dağıtan Bakan Ersoy, Kızılcahamam'ın Ankara açısından önemli bir nokta olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, "Kızılcahamam'ın kendisine has değerleri var. O değerleri ön plana çıkarmak, turizmden aldığı gelirleri artırmak için bir çalışma yapıyoruz. Belediye başkan adayı Süleyman Acar
ile de bir toplantı yaptık, projelerini bana anlattı. Yapılamayacak bir proje yok, çabuk ve kolay bir şekilde yapabileceğimiz projeler, el birliği ile yapabiliriz" dedi. Bakan Ersoy, yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.
- Kızılcahamamankara
Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel
Kaynak: DHA