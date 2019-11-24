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Bakan Ersoy, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gezdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, incelemelerde bulunmak için geldiği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balonuyla uçtu.

24.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:25Bakan Ersoy, sıcak hava balonuyla Kapadokya'yı gezdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, incelemelerde bulunmak için geldiği Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde, sıcak hava balonuyla uçtu.

Bakanlığına bağlı üst düzey yöneticiler ve gazetecilerle birlikte Kapadokya bölgesine gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sabah erken saatlerde kaldığı otelden çıkarak Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi'ndeki sıcak hava balonlarının kalkış alanına gitti. Bakan Ersoy'u Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ak Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı karşıladı. Bakan Ersoy, ilk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Pasha Balloons tarafından tasarlanarak üretimine başlanan ilk yerli sıcak hava balonunu inceledi ve yetkililerden bilgiler aldı.Bakan Ersoy, daha sonra beraberindeki heyetle sıcak hava balonuna binerek uçuş yaptı. Bakan Ersoy, gezisi boyunca bölgenin doğal harikası vadilerinin üzerinden bölgeyi kuş bakışı izleme imkanı buldu.



Kapadokya, Güncel

Kaynak: DHA

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