Bakan Ersoy Sinema Yıldızı Elizabeth Banks'ı Kabul Etti

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy, Türkiye
'de film çekecek olan ABD
'li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı Çırağan Sarayı
'nda kabul etti. Film hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy, Türkiye'de film yapacak olan ABD'li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı Çırağan Sarayı'nda kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren kabulde ünlü aktris ve yönetmen Banks ile "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels-Silver Cloud" filminin de yapımcılarından olan eşi Max Handelman
ve diğer yapımcılar Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, Türkiye'de yapılacak olan filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Bakan Ersoy, Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL
Yönetmen,Türkiye
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:21