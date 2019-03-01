Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı'nın uzun süredir restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olduğunu hatırlatarak "2020'den önce de oranın açılması mümkün görülmüyordu. Bakanlık olarak buradaki çalışmalara ek kaynak ve bütçe ayıracağımızı söylemiştim. 18 Mayıs Müzeler Günü, Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü hizmete açıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında kazı sürelerinin 12 aya uzatılması protokolü imza törenine katıldı.

"20 ARKEOLOJİK KAZIYI DESTEKLEME KARARI ALDIK"

Törende konuşan Bakan Ersoy, protokol kapsamında Muğla'da 4, Çanakkale ve Antalya'da 3'er, Denizli ve Mersin'de 2'şer, Burdur, Diyarbakır, Isparta, Şanlıurfa, Gaziantep ve İzmir'de 1'er kazı olmak üzere toplam 20 arkeolojik kazıyı destekleme kararı aldıklarını kaydetti. Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 153 noktada kazı projesi yürütüldüğünü, bunların 31'inin yabancı 122'sinin yerli kazı başkanlıkları tarafından yapıldığını bildirerek, yerli projelerdeki en büyük sıkıntının kazı sürelerinin 45 ile 60 gün arasında sınırlı olması olduğunu vurguladı. Bakan Ersoy, bu proje sayesinde kazı sürelerini 12 aya yaymayı hedeflediklerini, bunu daha fazla uzman, işçiyle destekleyeceklerini ve kazı verimliliğini artıracaklarını söyledi. Bakan Ersoy, şöyle dedi:

"Birkaç yıl içinde hem daha hızlı hem daha verimli 12 ay süreyle kazıldıkları için birkaç yıl içinde ziyaretçi alabilecek hale gelecekler. Ziyaretçilerinden elde edilen gelirleri bu kazı yerlerine kaynak olarak aktarmaya devam edeceğiz. Belli bir süre sonra kazı yerleri kendi kendilerini finanse edebilen bir ekosisteme de kavuşmuş olacak. 2020 itibarıyla da her yıl minimum 20 tane ilave kazı yerini bu proje kapsamına alarak 2023 yılına kadar 122 kazı alanını ve hatta daha fazlasını bu kapsamda desteklemeyi planlıyoruz" dedi.

"PROJEYLE 4 BİNDEN FAZLA PERSONELE EK İSTİHDAM"

Bakan Ersoy, kazı yerlerinin 12 ay boyunca kazılmasının mevsimsel özelliklerinden dolayı mümkün olmadığına dikkati çekerek, sonraki yıllardan itibaren destekleyecekleri kazı yerlerinde 12 ay şartının aranmayacağını bildirdi.

Bakan Ersoy, proje kapsamında çok sayıda uzman ve işçiye istihdam alanı yaratıldığına işaret ederek, "Proje kapsamında arkeoloji, sanat tarihi, antropoloji, epigrafi eski çağ tarihi ve restoratör branşlarında 120 uzman personel ve 350 işçinin de istihdam edilmesini planlıyoruz. Bütün kazı yerleri proje dahiline alındığında binden fazla uzman ve 3 binden fazla işçiyle toplam 4 binden fazla personele ek istihdam imkanı da bu projeyle yaratılmış olacak" diye konuştu.

"SÜMELA MANASTIRI'NIN İLK BÖLÜMÜ AÇILIYOR"

Trabzon'da Sümela Manastırı'nın uzun süredir restorasyon çalışmaları sebebiyle kapalı olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, "2020'den önce de oranın açılması mümkün görülmüyordu. Bakanlık olarak hızlandıracağımızı, buradaki çalışmalara ek kaynak ve bütçe ayıracağımızı söylemiştim. 18 Mayıs Müzeler Günü Sümela Manastırı'nın ilk bölümünün ziyaretçiye açılması kesinleşti. İnşallah Sümela Manastırı'nın ilk bölümünü hizmete açıyoruz" dedi.

BODRUM'A 2 MÜJDE

Bodrumlulara da iki müjdesi olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Bodrum Kalesi uzun süredir restorasyon sebebiyle kapalı. 18 Mayıs'ta Bodrum Müzesinin birinci etabını ziyaretçiye açıyoruz. Bir çalışma daha yaptım, geçen ay. Restorasyon ekibinin mecburen işgal ettiği bir alan vardı. Bu alandan 1 Haziran'a kadar çekilecek restorasyon ekibimiz. ve 1 Haziran'dan itibaren Bodrum Kaleiçi sahnesini Bodrumluların hizmetine tekrar sunmuş olacağız. Hem güzel sanatlar bölümü hem de opera ve bale genel müdürlüğümüz geçen senelere göre zengin bir repertuvar sanatseverlerin hizmetine sunulacak. Bodrum Kaleiçi çok güzel, eski canlı günlerine 1 Haziran itibarıyla kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA