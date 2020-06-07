BAKAN ERSOY TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ErsoyGalatport'taki cazibe alanını Galata Kulesi ile birleştiriyoruz.

07.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:34
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Galatport'taki cazibe alanını Galata Kulesi ile birleştiriyoruz. Biz Galata Kulesi'nde çalışmalara başlayacağız. Bu hafta itibarıyla ihaleye başlayarak, Haziran sonuna kadar ihaleyi tamamlayacağız.
Haber-Kamera Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRKİstanbul, (DHA)
Restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tamamlanan 'Beyoğlu Kültür Yolu Projesi' kapsamında hizmete sunulacak 'Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı. Açılış Törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eşi Pervin Ersoy ile birlikte katıldı. Bakan Ersoy ve eşinin tören boyunca maske taktığı görüldü.
Açılış töreninde konuşma yapan Ersoy, 'Galatport'taki cazibe alanını Galata Kulesi ile birleştiriyoruz. Biz Galata Kulesi'nde çalışmalara başlayacağız. Bu hafta itibarıyla ihaleye başlayarak, Haziran sonuna kadar ihaleyi tamamlayacağız. Galata Kulesi artık sadece Galata Kulesi olmayacak, Galata Kulesinin özüyle bağdaşmayan, içindeki restoran, kafe gibi tüm alanları dışarıya çıkarıyoruz. İçerisini, İstanbul'un cazibe noktalarının görüldüğü bir müze haline getireceğiz' dedi. BAKAN ERSOY TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Galata, Güncel, Haber

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