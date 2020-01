Bakan Ersoy, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün vizyona giren "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı yapımı, film ekibiyle birlikte izledi.

Altunizade'deki Capitol AVM'de gerçekleşen gösterimin ardından açıklama yapan Ersoy, tam bir Mehmet Bozdağ filmi olduğunu anlatarak, "Mehmet, artık biraz teknolojiyi de kullanmaya başladı. Bir de kendisiyle filmle ilgili detaylar hakkında görüşürken söyledi, yatırım da yapıyor artık. Bu platoyu uzun vadede kullanma şansı olacak. Turizm amaçlı da kullanacakmış, o da beni ayrıca sevindirdi. Bu tarz filmler açıkçası sadece iç pazara yönelik değil, dışarıda da reyting bulma ihtimali olduğu için turizmin tanıtımı, Türkiye olgusunu anlatmak açısından da faydalı. Ben başarılı buldum. Beklentilerimle orantılı oldu. Tebrik ederim." dedi.

Bakan Ersoy, yapımın 40 ülkede vizyona girecek olmasının sürpriz olmadığını söyleyerek, Türk dizileri gibi, Türk filmlerinin de dünyaya açılması gerektiğini, bu anlamda ellerinden gelen desteği vereceklerini aktardı.

Kendisinin de iyi bir izleyici olduğunu kaydeden Ersoy, "Bakan olduktan sonra da gitmeye çalışıyorum. Tabii daha yoğun oluyoruz. Eskisi gibi olmuyor ama özellikle Türk filmleri son zamanlarda çok gişe yapmaya başladı. Ben de her fırsatta hafta sonları açıkçası gitmeye çalışıyorum. Takip ediyorum." diye konuştu.

"Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" gibi unutulmaz yapımlara imza atan yapımcı Mehmet Bozdağ da Bakan Ersoy ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in filmi izlemeye gelmelerinin kendilerini onurlandırdığını söyleyerek, "Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların desteğini her zaman hissediyoruz. İnşallah daha iyi projelerle bu memlekete, bu millete hizmet ederiz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, filmin mükemmel olduğunu belirterek, "Bu filmi anlatmakla başarılı olamayız. Ancak izlenir. Baştan sona her dakikası bir heyecan. Özellikle gençlere çok güzel mesajlar var. Tebrik ediyorum. Başta Mehmet Bey olmak üzere tüm ekibi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk oyuncuların yabancı oyunculardan hiçbir eksiği yok"

Filmin genç başrol oyuncusu Emre Kıvılcım da Bozdağ'ın yaklaşık iki yıl, kendilerinin ise bir senedir yoğun bir şekilde bu filme hazırlandıklarını kaydederek, "Çok emek verdik. Güzel bir iş zaten bekliyorduk ama izleyince gerçekten emeklerimizin karşılığını aldığımızı görüyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum." dedi.

Başrol oyuncusu Levent Özdilek ise Türk oyuncuların Hollywood oyuncularıyla yarışacak seviyede olduğunu ifade ederek, "Türk oyuncular olarak hiçbir eksiğimiz yok dünyanın hiçbir yerindekilerle. Hepsiyle de yarışabiliriz. Sadece bizim için önemli olan, cesur yapımcılar ve devletin sağlam desteğini istiyoruz. Yoksa hiçbir eksiğimiz yok dünyadan." değerlendirmesini yaptı.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı"nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi·oğlu, Levent Özdi·lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor, Serdar Gökhan ve Sezgin Erdemir yer alıyor.

