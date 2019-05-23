Bakan Ersoy'un eşinden 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ne ziyaret

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, beraberindeki 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ni ziyaret etti.

Turizmi canlandırmak için düzenlenen 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, aralarında Ezgi Mola, Latif Doğan, Ferman Toprak gibi Adıyamanlı sanatçıların da bulunduğu 40 ünlü ile Adıyaman Müzesi'ni dolaştı, sergilenen eserleri inceledi.

Pervin Ersoy, müzedeki eserlerin çok etkileyici olduğunu belirterek, herkesi ziyarete davet etti. Ersoy, ziyaret sırasında ünlü isimlerin sosyal medya kanallarından yaptıkları yayın ve tanıtımların da kent turizmine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ziyarete katılan Adıyamanlı sanatçılar da kendi şehirlerinin tanıtımı için yapılan projenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA