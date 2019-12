Bakan Ersoy, ünlülerin görme engelli çocuklarla sahne aldığı oyunu izledi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği tarafından organize edilen, ünlü isimlerle görme engelli çocukların aynı sahneyi paylaştığı, "Hababam Sınıfı Parıltıyla" oyununu izledi.

Seren Fosforoğlu'nun yönetiminde Zorlu PSM'de sahnelenen oyuna küçük oğlu Aslan Can Ersoy ile gelen Bakan Ersoy, oyunun ardından yaptığı açıklamada, etkinliğin çok özel olduğunu söyledi.

Oyunda çok güzel bir performans sergilendiğini belirten Ersoy, "Rıfat Ilgaz'ın çok önemli bir eseri, Hababam Sınıfı'nı çok güzel sahnelediler ve beni çok etkilediler. Mahmut Hocamız ne demiş, 'Okul, dört tarafı duvarlarla çevrili, üzerinde damı olan bir yer değil. Her yer okuldur. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, başarmak için bir gaye uğruna, birlikte çabalamaktır.' demiş. Bugün bu salon, çok güzel bir okul oldu bizlere. Bir hayalin, azmin, başarı hevesinin nasıl iyi bir şekilde sonuçlandığını hep beraber öğrendik." dedi.

Ersoy, oyunun çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Çok küçük yaştan beri bunun eğitimini almışlar, öğrendiğim kadarıyla. Onların bu azminin sonucunu burada, kalabalık bir seyirci topluluğu önünde izlemek hem çok mutluluk vericiydi hem çok keyifliydi hem de açıkçası insana bir şeyler öğretiyordu. Yani unuttuğumuz, bazen görmezden geldiğimiz değerleri çok iyi öğrenme ve hatırlama fırsatı verdi. O açıdan etkilendim doğrusu." diye konuştu.

"Bu tarz faaliyetlere, gerekirse yönetmeliğimizde değişiklik yapar daha fazla katkı veririz"

Bakan Ersoy, bu etkinliklerin farkındalık amacıyla değil, ihtiyaç olduğu için yapılması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Onları sosyal hayata daha fazla katmamız gerekiyor. Bu bizim toplum görevimiz, her şeyden önce de devletimizin çok büyük bir sorumluluğu. O yüzden hatırlatma gereği duydum. Bu tarz kültürel faaliyetler için bizim birçok fonumuz, kaynağımız var. Biz seve seve destek veririz. O kaynaklardan yararlanmalarını sağlarız. Bu tarz kültürel faaliyetler, özellikle engelliler için yapılanlara, gerekirse yönetmeliğimizde değişiklik yapar ve daha fazla katkı veririz."

Bu tür etkinliklerin yapılabileceği salon ihtiyacına yönelik de Ersoy, "Özellikle bu seneden itibaren salon sayısını arttırıyoruz. 2019'da başladık bu çalışmalara. Özel sektörden de salon kiralıyoruz. Eski salonları tekrar uzun vadeli olarak sahiplerinden kiralayarak, renöve ediyoruz. Her yıl seyirci sayısını da minimum yüzde 10-30 arasında artırmayı planlıyoruz, Devlet Tiyatroları olarak. Açıkçası bunu sadece tiyatro olarak da yapmıyoruz. Hem güzel sanatlar hem opera-bale bölümümüz bu alanda çalışmalar yapıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 2023'e kadar milyonlara hitap edecek bir salon programı hazırladıklarının altını çizerek, "Bu programı da genişletmeye devam ediyoruz. (Salon konusunda) Ne zaman bir talepleri olursa biz onları da karşılarız." şeklinde konuştu.

Yedi görme engelli çocuk ve gencin rol aldığı oyunda, Hababam Sınıfı filminin unutulmaz öğretmenlerini Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncular Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Yılmaz, Şahnaz Çakıralp ve Okan Karacan'ın yanı sıra Doğukan Manço, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı ve Hande Sezer Pekcan canlandırdı.

Geceye destek veren Nil Karaibrahimgil ile Gökhan Tepe de etkinlikte birer şarkı seslendirdi.

