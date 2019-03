Bakan Fatih Dönmez: "Genelgemizin Yayımlandığı Kasım 2018 İtibariyle 209 Hizmeti Elektronik Ortamda...

Kaynak: İHA

Bakan Fatih Dönmez : "Genelgemizin yayımlandığı Kasım 2018 itibariyle 209 hizmeti elektronik ortamda sunduk ve iş sonuçlandırma sürelerini yüzde 42 oranında azalttık"TSE'den Enerji Bakanlığına 'Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi'ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl Bakanlık bünyesinde işlemlerin basitleştirilmesi için bir genelge yayınlandığını hatırlatarak, "Genelgemizin yayımlandığı Kasım 2018 itibariyle 209 hizmeti elektronik ortamda sunduk ve iş sonuçlandırma sürelerini yüzde 42 oranında azalttık. Yeni dönem raporumuz inşallah önümüzdeki günlerde çıkacak. Onu da kamuoyuyla paylaşacağız inşallah" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türk Standardları Enstitüsünden Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi alması nedeniyle Bakanlıkta tören düzenlendi. Törende konuşan Bakan Dönmez, "Bakanlığımız ve tüm bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarımızın yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve belgelendirilmesi amacıyla Nisan 2018'de başlattığımız çalışmamızda hamd olsun nihai sonucu elde ettik.Bakanlıktaki süreçlerimizin kurumsallaşması adına bugünkü belge törenimiz oldukça önemli bir yere sahip. Göreve geldiğimizde üç hususun altını önemle çizmiştim: Politik sürdürülebilirlik, finansal sürdürülebilirlik ve katılımcılık.Bugün Bakanlık olarak alacağımız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini politik sürdürülebilirlik hedefimiz kapsamında hayata geçirdik. AK Parti iktidarları ile devlet yönetimine iki husus egemen oldu: Sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma. 2002 öncesi durum nasıldı biliyorsunuz. Her gelen bir öncekinin yaptıklarını silerek işe sıfırdan başlardı" ifadelerini kullandı.Kalitenin sonu olmayan bir yolculuk olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Bu yolculukta mola vermek ya da sonuna ulaşmak diye bir durum söz konusu değildir. Amacımız her zaman daha iyiye, en iyiye ulaşmaktır. "Biz olduk, bu iş tamamdır" gibi söylemler gelişmenin önündeki en büyük engel ve tehdittir. "Nasıl daha iyi olabiliriz" düşüncesi süreçlerimizin geliştirilmesinde ve bizlerin daha iyiye ulaşmasında önemli bir rol oynadı ve oynayamaya devam edecek. Tüm kurumlarımızda planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsü içerisinde süreçlerin iyileştirilmesi kalite yolculuğumuzun en önemli parçaları oldu. Bu yolculukta hedeflerimizi ve amaçlarımızı önceden belirledik. Hedefe ilerlerken sonunda neyi, nasıl elde edeceğimizi, hangi süreçleri geçeceğimizi biliyorduk. Bütün yapılanlar bu sistemli ve planlı çalışmanın ürünü olarak nihayete erdi. Bu süreçte stratejik planların, yönetim sistemlerinin, bireysel performans hedeflerinin ve iç kontrol kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflerin takip edilmesi, ölçülmesi ve hedeflere ulaşılamaması durumunda nedenlerinin araştırılarak düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürekli iyileştirmenin en büyük dinamikleri oldu" dedi.Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İşler nasılsa yürüyor", "Ben mi kurtaracağım bu devleti" ya da "Böyle gelmiş, böyle gider" gibi beylik laflar yüzünden çok vakit kaybettik. Hamd olsun bu köhnemiş anlayış artık geride kaldı.Çünkü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kamuda üst düzey yöneticilerimiz icraatçı bir kökenden geliyor. Dünya değişirken, dünyanın gündemi değişirken bizler hedeflerimize bürokratik oligarşiye teslim olmuş, mevzuatın iş yapmayı zorlaştırdığı, içinde gizli krizleri barındıran bir sistem ile yürüyemezdik. Geçen yıl Bakanlığımız bünyesinde işlemlerin basitleştirilmesi için bir genelge yayınladık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle kamu yönetiminde hızlı karar alan, etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturulmasını ve kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini temel hedef olarak belirledik. Genelgemizin yayımlandığı Kasım 2018 itibariyle 209 hizmeti elektronik ortamda sunduk ve iş sonuçlandırma sürelerini yüzde 42 oranında azalttık. Yeni dönem raporumuz inşallah önümüzdeki günlerde çıkacak. Onu da kamuoyuyla paylaşacağız inşallah. Artık kurumlarımızın değişim ve dönüşümü, çalışanlarımızın da bu yönde motive edilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü kurumun ana öznesi birey ve bireyin değişimi esasında kurumun değişiminde de önemli bir faktördür. Gelişime açık, değişimi bir fırsat olarak gören çalışanlar kurumları dünya standartlarında ürün ve hizmet üreten organizasyonlar haline getirmenin en önemli dinamiğidir. Bu nedenle yönetim sistemi süreçleri bu anlamda kurum kültürü haline getirilmeli ve süreçlerin ayrılmaz birer parçası olmalıdır."Belgelerin bir defaya mahsus ve ilanihaye verilmediğini anlatan Dönmez, "O yüzden şimdi önümüzde yeni bir süreç var. Bu belgelerde bahsedilen standartları korumak ve onları geliştirmek. İnanıyorum ki Bakanlığımız ve kuruluşlarımız bu konuda üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceklerdir.Bakanlık olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları da devam ediyor. Enerji verimliliğine şahsım ve Bakanlığımızın ne kadar büyük bir önem verdiğini biliyorsunuz. Enerji verimliliği uygulamalarında öncelikle kamu olarak bizler öncü ve örnek bir rol izleyeceğiz. Kamu burada düzenleyici ve denetleyici rolünün ötesinde uygulayıcı rolüyle de diğer kurum ve kuruluşlara rol model teşkil edecek. Bugün kullanılan kamu binalarının büyük bir bölümü uzun dönemli yapı stokları arasında ve kahir ekseriyetinde enerji verimliliği uygulamalarını teşvik eden bir sistem mevcut değil. Bu nedenle verimlilik hareketine önce kamudan başlayacağız ve sürdürülebilir yeşil bina uygulamalarının tüm yurtta dalga dalga yayılmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.TSE Başkanı Adem Şahin , uygun değerlendirme faaliyetlerinin önemli halkalarından birinin sistem belgelendirme faaliyeti olduğunu belirterek, "TSE'nin 1990'lı yıllarda kalite ile başlayan sistem belgelendirme faaliyetleri dünyada bu alanda yaşanan gelişmeler ve ülke ihtiyaçları paralelinde bugün 23 farklı alanda devam etmektedir. Enstitümüz yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri ile kuruluşlarda kaynakların doğru kullanıldığı, israfın önlendiği, çalışanların güvenliğini ön planda tutan bir yapının oluşturulmasını savunmayı amaçlamaktadır" diye konuştu.Törene, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere de katıldı. Törende, belge almaya hak kazananlara belgeleri verildi.