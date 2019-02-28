Bakan Gül: 14 Öğretmenin Gözaltına Alınması ile İlgili Hsk İnceleme Başlattı

Kaynak: DHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da halı saha tartışması sonrası savcının, 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili, "HSK inceleme başlattı. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması sonrası bir savcının 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiası üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme yaptığını belirten Bakan Gül, "Hukukun üstünlüğü, mesleki ve etik kurallar çerçevesinde Kurul müfettişlerinin yapacağı inceleme, en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Konunun yakinen takipçisiyim" dedi.HABER: ANKARA, -