Bakan Gül: "49 İlde 60 Adet Adli Görüşme Odası Kuruldu"

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:34



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:34

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Başta kadınlar olmak üzere kırılgan gruba yönelik olarak adli hizmet sunan kişiler için suç mağdurlarına yaklaşımda dikkat etmeleri gereken rehber ilkeler ve davranış kurallarını içeren 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' hazırlanmış ve adli mercilere dağıtılmıştır. İkincil mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 49 ilde 60 adet adli görüşme odası kurulmuştur" dedi.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren bakan Gül, kadına yönelik şiddetin coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görüldüğünü kaydetti. Gül, kadınlara karşı yapılan şiddetin, bütün toplumu ilgilendiren ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi. Bakanlık olarak adli hizmetlerin hızlı ve etkin yürütülmesini hedeflediklerini ifade eden Gül, şiddet mağduru kadınların adalete erişiminde hukuki, kurumsal, ekonomik ve sosyokültürel olmak üzere olası engelleri ortadan kaldırmak ve sürekli iyileştirmeler yapmayı temel politika olarak belirlediklerini aktardı. Gül, "Adaletin eşit bir şekilde dağıtılması ve kanun önünde eşitliğin korunması konusunda yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yargı mensupları ve çalışanlarının yanı sıra tüm kurumların etkin ve iş birliği içerisinde çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Tüm dünyada yaygın bir şekilde artma eğilimi gösteren bu konuya karşı daha özel çalışmalar yaparak sorunun temeline inmek hepimizin temel görevi ve amacıdır. Şiddet mağduru kadınların adalete erişiminde hukuki, kurumsal, ekonomik ve sosyokültürel olmak üzere, olası engelleri ortadan kaldırmak ve sürekli iyileştirmeler yapmak temel politikamızdır. Bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik bugüne kadar ülkemizde ve dünyada gerek yasal gerekse maddi anlamda birtakım adımlar atılmıştır" şeklinde konuştu."49 ilde 60 adet adli görüşme odası kuruldu"Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne taraf olduğunu hatırlatan Gül, "Ülkemizde bu konuda çok önemli kanunlar yürürlüğe konulmuştur. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun, yine 2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kabul edilmiştir. Söz konusu kanuna göre hiçbir belge ve delil, tanık aranmaksızın, sadece şiddet mağduru kadının beyanı esas alınarak, doğrudan koruma tedbirleri uygulanmaktadır. Bu yönüyle de dünyadaki birçok mevzuatın ötesinde düzenleme ülkemizde yapıldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2013 yılı sonunda Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kuruldu. Buradaki temel amaçların başında suç mağduru kadınlar olmak üzere kırılgan gruba dahil mağdurlara ilişkin hak ve hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesidir. Bakanlık olarak yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığımız "Mağdur Hakları Kanun" teklifi başta kadınlar olmak üzere, tüm mağdurların adli süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve bu süreçte mağdurların her yönüyle desteklenmesini amaçlayan bir çalışmadır. Yine başta kadınlar olmak üzere kırılgan gruba yönelik olarak adli hizmet sunan kişiler için suç mağdurlarına yaklaşımda dikkat etmeleri gereken rehber ilkeler ve davranış kurallarını içeren 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' hazırlanmış ve adli mercilere dağıtılmıştır. Adli Süreçte Mağdur Kadınlar Araştırma Raporu hazırlanmıştır. İkincil mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 49 ilde 60 adet adli görüşme odası kurulmuştur. Adli görüşme odalarında suç mağduru kadınların da ifade ve beyanlarının alınması suretiyle maruz kaldıkları suçun takibi sürecindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir" diye belirtti."3 bin 461 hakim ve savcı adayına eğitim verildi"Stratejik Plan/Yargı Reformu Belgesi'nde kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair birtakım ilke ve projelerin belirlendiğini paylaşan Gül, "Kadına yönelik şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların etkinliğinin artırılması, suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarının ülke geneline yaygınlaştırılması, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un uygulamasından kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalara hız verilmesi temel amaç olarak belirlenmiştir. Bunun yanında Ceza İnfaz Kurumlarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi bağlamında yürüttüğümüz hem üniversitelerle hem sivil toplum kuruluşlarıyla çok önemli çalışmaları yürütmekteyiz. Bu yıl içinde 3 bin 461 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayımıza eğitim verildi. 2019 yılı içinde bin 850 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayımıza eğitim vermeyi planlıyoruz. Meslek içi eğitim faaliyetleri kapsamında da bu alanda çalışan hakim ve Cumhuriyet savcılarına 6284 Sayılı Kanun Uygulamaları bağlamında eğitimler verilmeye devam edilmektedir. Kişileri suç işlemeye iten psikolojik, ekonomik ve toplumsal nedenlerin üzerine gitmeden, yani kişileri şiddete yönelten unsurları tespit ederek bunlarla mücadele etmeden, sadece tedbir kararlarıyla ve cezaların artırılması yoluyla bu suçların tam anlamıyla önüne geçebilmemiz mümkün değil. Bu noktada Bakanlıklarımıza ve dahi sivil toplum kuruluşlarımıza büyük görevler düşmektedir. Bugün dahil olmak üzere yapılan tüm bu çalışmalarla uygulamadaki aksaklıkları giderme ve kadına yönelik şiddete sıfır toleransı sağlayacak en güzel ortamı hep beraber teşekkül ettireceğimize inanıyorum" temennisinde bulundu. - ANKARA