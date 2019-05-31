Bakan Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan hakim ve savcıların disiplin soruşturmalarına ilişkin yargı yollarının genişletilmesi konusuyla ilgili, "Burada şöyle bir mesaj veriliyor. Ey hakim ve savcımız, sen cübbeyi giydikten sonra Türk milleti adına karar veriyorsun, Türk milleti arkanda. Hiçbir güç, hiçbir otorite size bir şey telkin edemez, siz dosyanıza göre karar verin." dedi.Bakan Gül, AA Editör Masası'nda Yargı Reformu Strateji Belgesi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.Yargı reformu stratejisi belgesinde yer alan hakim savcılar için coğrafi teminata ilişkin açıklama yapan Gül, özellikle FETÖ'nün yargı sisteminde hakim olduğu dönemlerde kendisinden olmayan yargı mensuplarını sürekli yer değiştirerek sindirmek istediğine dikkati çekti.Bakan Gül, "FETÖ bunu çok yaptı. Belli iller sürgün yerleriydi. FETÖ'de ideolojik bir yaklaşım da vardı. Mehdi, kararı veren kişi, onlara göre gerçek yargıçtır ama hukuk orada yoktu, Anayasa, vicdan orada yoktu. Dolaysıyla bu kişi falan ile gitmeyi hak ediyordu. Şimdi, hakim ve savcılarımız çalışmalarını yaparken, kararlarını verirken belli bir kıdeme gelmiş, ben sürülürüm, çoluk çocuk evini almış, evlendirmiş ya da orada bir adliyede çalışıyor, yaşam yeri orası. Bir gün alıp falan adliyeye göndermeye karşı bir teminat getiriyor." diye konuştu.Hakim savcıların disiplin soruşturmalarıyla ilgili yargı yollarının genişletildiğini ifade eden Bakan Gül, "Burada şöyle bir mesaj veriliyor. Ey hakim ve savcımız, sen cübbeyi giydikten sonra Türk milleti adına karar veriyorsun, Türk milleti arkanda. Hiçbir güç, hiçbir otorite size bir şey telkin edemez, siz dosyanıza göre karar verin. Yanlış yapan da elbette cezasını alacak." ifadelerini kullandı.Soruşturma ve kovuşturmadaki azami tutukluluk süresine ilişkin geçmişte bir ayrıma gidilmediğini hatırlatan Gül, yeni sistemde tutukluluk süresine yönelik düzenleme yapılacağını anlattı.Meclisin belirleyeceği bir sürede savcıların soruşturma aşamasını tamamlayıp dava açmalarını zorunlu kılacak bir anlayış getireceklerini belirten Gül, böylece yeni sistemle kişi özgürlüğünün daha fazla merkeze alınacağının altını çizdi. Gül, soruşturma sürecinin bir an önce tamamlanması için de savcılara geniş yetki verileceğini belirtti."O görüntü kabul edilebilir değil"Soru üzerine Bakan Gül, gazeteci Kadri Gürsel'e kelepçe takılmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, "Denetimli serbestlik AK Parti döneminde getirilen düzenlemelerden birisi. Denetimli serbestlik olmasaydı infaz tamamlanmadığı için cezaevinde kalacaktı. AK Parti'nin bu anlamda getirdiği denetim uygulamalarından kaynaklı. Bu uygulamanın olması için kapalıya girmek gerekiyor. Teknik prosedürel bir şey var. Kelepçe hususunda, bu kanunda, kaçma gibi durumlarda kolluğun kelepçe takmasıyla bir düzenleme söz konusu. Şimdi kişi kendisi gelmiş. Kelepçeyi niye takıyorsun? O görüntü gerçekten çok kabul edilebilir değil. Bunları hep beraber bu reform sürecinde bu tür eksiklilerin giderileceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Reform düzenlemesinde özgürlükleri merkeze alan bir felsefe olduğunu dile getiren Bakan Gül, yeni sistemin hayata geçmesiyle uygulamadaki bu tür eksikliklerin de giderileceğini söyledi.Hukuk fakültelerin eğitimi süresiBakan Gül, reform paketiyle hukuk fakültesi eğitim süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkarılacağını belirterek, bu uygulamanın öğrenim hayatı devam eden öğrencileri değil, fakülteyi yeni tercih edecek öğrencileri kapsadığını bildirdi.Aynı zamanda düzenlemenin hayata geçirilmesinden sonra hukuk fakülteleri mezunlarının avukat olabilmeleri için girecekleri sınavı geçmeleri gerektiğini açıklayan Bakan Gül, şöyle devam etti:"Hakim savcılıkta sınav var. Avukatlık mesleği de saygın bir meslek, kamu hizmeti yapıyor. Yargılamada önemli bir unsur. Dolaysıyla bu sınava girmesi özellikle özel üniversitelerde eğitim kalitesini daha da artması, bu öğrencilerimizin de esasen daha bir eğitim görmesini amaçlıyoruz. Üniversiteler de bu konuda artık yarışa girecek. Bu sınavda başarı grafiğinin daha iyi olması için en iyi hocalarla çalışacaklar. Avukatlığın saygınlığı artacak. Hukuk eğitim daha kaliteli olacağı için orada mezun olacak kişi daha saygın olacak. Hukuk eğitiminin çıtası daha yükselecek. Tabii hemen bugün 5 yıl olacak değil. Bunu YÖK belirleyecek. Bu bir hedeftir. YÖK bunu hedef olarak aldı."Kolluk amirlerinin hukuk mezunlarından seçilmesini de düşündüklerini belirten Gül, bu uygulama sayesinde özellikle soruşturma aşamalarının beklenilenden daha hızlı tamamlanabileceğini kaydetti.Gül, "Kolluğun bir hukukçu perspektifiyle çalışacak olması çok önemli. İçişleri Bakanımızla bu konuda mutabık kaldık. Ceza yargılamalarında katkı sağlayacak hem de hukuk fakültesi mezunları çok geniş alanda imkanları olacak." dedi.Avukatlara yeşil pasaportAvukatlara yeşil pasaport tahsis edilmesi konusuna da değinen Bakan Gül, avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu, gelişen ekonomik ve ulaşım imkanları nedeniyle bu mesleği icra edenlerin pasaporta ihtiyaç duyduklarını ifade etti.Pasaportun belli bir kıdemde olanlara verileceği bilgisini paylaşan Bakan Gül, "Pasaport uluslararası olduğu için bu konuda sayılar ve tüm devletlerin uluslararası hassasiyeti ve Dışişleri Bakanlığın birtakım görüşleri ile en makul husus neyse ona göre düzenlenecek. 20 yıllık bir avukatın pasaportunun olması gerekiyor. Bizim arzumuz bütün avukatların alması yönünde ama önce kıdem, sonra bu kriterler arttırılabilir." diye konuştu.(Sürecek)