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Bakan Gül: Adliyelerde acele işler hariç duruşmalar ertelendi

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir" dedi.

16.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:06
Bakan Gül: Adliyelerde acele işler hariç duruşmalar ertelendi

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir" dedi.

Adalet Bakanlığı'nda, Bakan Abdulhamit Gül başkanlığında, adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz katıldı.

Bakan Gül, toplantının ardından açıklamada bulundu. Bakan Gül, Cumhurbaşkanlığı başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve bilim kurulunun tavsiyeleriyle bütün tedbirleri büyük bir titizlikle ele aldıklarını söyledi. Bakan Gül, "HSK'nın almış olduğu yeni öneri çerçevesinde bugün itibarıyla tüm adliyelerde acele işler hariç duruşmaları ertelemişlerdir.

Yeni dava açma, icra takibi gibi talepleri UYAP üzerinden yapma imkanı vardır. Ertelenen duruşmalar UYAP üzerinden duyurulacak. 60 yaş ve üzeri için izin müessesi hakim ve savcılarımız için de yürürlüğe girmiştir" diye konuştu.

'CEZAEVLERİNDE GÖRÜŞLERİ ERTELEDİK'

Bakan Gül, tüm adliyelerde dezenfekte işlemlerinin titizlikle yapıldığını ve çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek, "Cezaevi kurumlarına yeni girişlerde ön muayene ve sağlık kontrolü yapılmaktadır. Eğer herhangi bir hastalık belirtisi var ise, kesinlikle kuruma kabul edilmemekte, tedavisi için sağlık kuruluşlarına gönderilmektedir. Ayrıca cezaevlerine yeni girmiş kişi, Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü sürede ayrı bir yerde tutulmaktadır, herhangi bir problem çıkmadığı görüldüğünde diğer yerlere alınmaktadır. Bilim kurulunun tavsiyesiyle görüşleri ertelemiştik, avukatların da bu süreçte asgari oranda görüşmelerini öneriyoruz. Acil ve çok gerekli hallerde, kapalı görüş konusunda karar aldık. Tüm kurumlara girişlerde maske ve eldiven verilerek görüşmeler sağlanmaktadır. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük bir titizliğin gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir" ifadelerini kullandı.

'İŞ YURTLARI FAALİYETLERİNE 2 HAFTA ARA VERİLDİ'

Bakan Gül, alınan tedbirler kapsamında cezaevi ziyaretlerinin durdurulduğunu anımsatarak, bu görüş hakkının saklı olduğunu, riskin ortadan kalktıktan sonra bu hakkın kullanılabileceğini kaydetti. Bakan Gül, "İş yurtları faaliyetlerine de 2 hafta ara vermiş durumdayız. Cezaevlerinden dışarıya çalışmaya giden uygulamalara da son verilmiş durumdadır. Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptığı faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir. Cezaevlerinde mektup ve kitapların da 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır. Ceza infaz kurumlarında şu ana kadar pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" dedi.

'SAHTE BELGEYE SORUŞTURMA BAŞLATTIK'

Bakan Gül, hafta sonu noterlik hizmetlerinin de ertelendiğini, cezaevlerindeki noterlik faaliyetlerinin de kapalı görüş usulü ile verilmeye devam edileceğini kaydetti. Bakan Gül "Halkımızın panik duygusunu artırıcı, kışkırtıcı, asılsız haberler ve söylentiler, insan ve toplum sağlığı üzerinde bir tehdittir ve suçtur. Sağlık Bakanlığı adı altında dolaşıma sokulan belge hakkında da ilgililer, dolaşıma sokanlar, üretenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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