Bakan Gül: "Ak Parti Gitsin Diye Uğraşanlar Bir Araya Gelip İttifak Oluşturdu"

Kaynak: İHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin 'in Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Gül, hedeflerinin ülkeyi geliştirmek olduğunu, ama AK Parti 'nin karşısında duranların ittifak oluşturarak bunu engellemeye çalıştıklarını söyledi.Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Fatma Şahin'in Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı'na karşı oluşturulan ittifakların Türkiye 'yi gelişmesine engel olmaya çalıştığını belirtti. Bakan Gül konuşmasında Gaziantep'in Türkiye için önemli bir şehir olduğuna da değindi."Hep beraber Gaziantep'i ve Türkiye'yi büyütmeyi hedefliyoruz"Bakan Gül, "Cumhur İttifakı olarak herkese bir çağrımız var. Gelin hep beraber Gaziantep'i ve Türkiye'yi büyütelim, el birliğiyle işsizliği sona erdirelim. Bizim derdimiz memleket sevgisi ve kavgasıdır ama karşı tarafta benzemezler bir araya gelip bir ittifak kurmuşlar. Dertleri ekmeği büyütmek, istikrarı artırmak, ülkeyi büyütmek değil. Tek dertleri AK Parti gitsin. AK Parti gitsin diye bir araya gelen balon oluşturdular. Bu balonu FETÖ şişiriyor, balon şişince ipini de Kandil 'e veriyorlar. Bu balon ittifakını halk 31 Mart'ta söndürecek. Biz Türkiye'yi, Gaziantep'i daha da büyütmeyi hep beraber sağlayacağız" dedi."Milletimiz CHP 'nin ne olduğunu çok iyi biliyor"Sözlerinin devamında son günlerde gündem olan muhalefetin ezan olayına da değinen Gül, "Geçtiğimiz günlerde yaşananları hatırlayın. Şimdi CHP'li bir aday, ezana saygıdan sesini kesip dinlemeye başlıyor. O arada mikrofon açık, kendi aralarında konuşuyorlar. Neler konuşulduğunu duymuşsunuzdur. İmamla dalga geçiyorlar, hocayla dalga geçiyorlar. Oyumu şuna buna vereceğim, buna vereceğim diyorlar ama bu milletimiz elinde mikrofon varken değil yokken de CHP'nin ve ittifakının ne olduğunu, makyajları olmadığı zamanları da çok iyi bildiği için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yanında dimdik durmaya devam edecektir milletimiz. Buna yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı."31 Mart'ta Cumhur İttifakı kazanacak"Bakan Gül konuşmasının sonunda 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zafer kazanacağını dile getirerek, "31 Mart'ta Cumhur İttifakı kazanacak. 31 Mart'ta Gaziantep kazanacak. Bize oyunlar kurmak istiyorlar. Yine tuzaklar kurup ülkemizin birliğini beraberliğini bozmak isteyenler var. İçeriden ve dışarıdan senaryo yazanlar var ama onlara şunu söylemek istiyoruz bu ülkenin kaderini bu ülkenin vatandaşları tayin eder siz değil. Bu ülkenin geleceğini Şahinbey 'in evlatları, Şehirkamil'in torunları belirler" şeklinde konuştu."Önce memleket önce millet dedik, durmak yok AK Parti ile yola devam dedik, demeye de devam edeceğiz"Cumhur İttifakı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Fatma Şahin ise Gaziantep'in 31 Mart'ta yeni bir destan yazacağını, yerel seçimlerin yeni bir zaferin işareti olacağını aktardı. Şahin, "Tam 17 yıl önce hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik, önce memleket önce millet dedik, durmak yok AK Parti ile yola devam dedik, memleket işi gönül işidir dedik. Kutsal değerler üzerine kutsal ittifak kurduk. Zillet ittifakına karşı millet ittifakı, Cumhur İttifakı bir olma ittifakıdır, bir ilke ittifakıdır. Biz başkaları gibi sırtımızı başkalarına dayamadık, biz hakka hizmet halka hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan, Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından çıkaran güce inandık, samimiyetle tevazuyla, gayretle önce millet, önce memleket diyoruz. 1 Nisan 'da belediye başkanlarım ile birlikte teşkilatımla, güçlü bir Ankara 'yla, milletvekillerimle, bakanımla, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'la yerel kalkınmanın ustalık dönemi başlayacak. Bu ekip imanlı bir ekip, bu ekip çalışkan bir ekip, samimiyetle gayretle yolumuza devam edeceğiz. Gücümüzü bacılarımdan, analarımdan alıyorum. Babalarım dağ gibi arkamda gençlerin heyecanı yolumuz aydınlatıyor. Sizinle pazara kadar değil mezara kadar birlikteyiz. Arkamızda Şahinbey'in torunları var, arkamızda Şehitkamil 'in torunları var, üzerimizde hak, yanımızda halk var" diye konuştu.Konuşmaların ardından AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adayı Fatma Şahin'in Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapılan kurdele kesimiyle yapıldı. - GAZİANTEP