Bakan Gül, AYM üyeliğine seçilen Bağcı'yı tebrik etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Yargıtay üyesi Basri Bağcı'yı tebrik etti.Adalet Bakanı Gül, Twitter'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Yargıtay üyesi Basri Bağcı'yı tebrik ediyor, yeni görevinin kendisine, ülkemize ve yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA