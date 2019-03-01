Bakan Gül: Bu Milletin Yargısı, Bu Millet İçin Hizmet Edecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
, hiç kimse için adaletsizlik, haksızlık yapılmayacağını belirterek, "Eskiden FETÖ yargıyı ele geçirmiş, kendisi gibi olmayanlara hep tepeden bakıyor kumpaslar kuruyordu. Bu milletin yargısı, bu millet için hizmet edecek. O yüzden herkesin güvendiği bir yargı sistemini kuracağız" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde AK Parti
'nin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslenen Bakan Gül, Cumhur İttifakı'nın AK Partili Altındağ Belediye Başkanı Adayı Asım Balcı
ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Özhaseki
'ye destek istedi. Bakan Gül, ülkenin birliği ve beraberliği için çalıştıklarını ifade ederek parti, belediye başkanlığı ve bakanlığın geçici olduğunu belirtti. Bakan Gül, "Kalıcı olan ay-yıldızlı bayraktır, huzurdur, birliktir ve kardeşliktir. Bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, vatanımızın hududunu, vatandaşımızın hukukunu kimseye çiğnetmeyiz. Biz bu memleketi sokakta bulmadık. Bizimki particilik meselesi falan değil. Bizim tek partimiz var, memleketimiz" dedi.
'KARŞI TARAFTA, İPİNİ KANDİL'İN TUTTUĞU BALON İTTİFAKI VAR' Türkiye
'nin huzurunu çekemeyenlerin olduğunu belirten Bakan Gül, şöyle konuştu: "Çukurlar kazarak bu ülkenin birliğini bozmak istediler. Ama bu hükümet Recep Tayyip Erdoğan
liderliğinde, teröristleri kazdığı çukura gömmeyi bildi. Kimse vatandaşımızın huzurunu bozamayacak. Peki karşı tarafta ne var? Karşı tarafta balonunu Pensilvanya'nın şişirdiği, ipini Kandil
'in tuttuğu bir balon ittifakı, bir balon bloğu var. Ama Türkiye 31 Mart'ta bu balonu patlatacak. Biz Türkiye daha fazla büyüsün, huzur istikrar kalıcı olsun istiyoruz. Onun için terörle mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Sırtını Kandil'e dayayanlarla ittifak yapanları 31 Mart'ta sandığa gömmeye hazır mıyız? Bu ülkeyi böldürmeyeceğiz."
'BU MİLLETİN YARGISI, BU MİLLET İÇİN HİZMET EDECEK'
Bakan Gül, hiç kimse için adaletsizlik, haksızlık yapılmayacağını belirterek, şunları söyledi: "Hiç kimseye ayrımcılık, ayrıcalık yapılmayacak. Kırmızı çizgimiz budur. Yakın zamanda açıklayacağımız yargı reformunda da bunun peşindeyiz. Eskiden FETÖ yargıyı ele geçirmiş, kendisi gibi olmayanlara hep tepeden bakıyor kumpaslar kuruyordu. Bu milletin yargısı, bu millet için hizmet edecek. O yüzden herkesin güvendiği bir yargı sistemini de, güvenin arttığı yargı sistemini kuracağız. Biz bu millete aşığız, bu memlekete aşığız."
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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -
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Kaynak: DHA