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Bakan Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok

Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs ile ilgili, cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka olmadığını söyledi.

20.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:22
Bakan Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok
Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs ile ilgili, cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka olmadığını söyledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Abdülhamit Gül, Ekonomi

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