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Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir.

Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir.

16.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:18
Bakan Gül:
Bakan Gül: "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir."

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

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