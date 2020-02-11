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Bakan Gül: Cumhurbaşkanımız, FETÖ mücadelesinin yılmaz lideri

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir" dedi.

11.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:01Bakan Gül: Cumhurbaşkanımız, FETÖ mücadelesinin yılmaz lideri

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından FETÖ ile mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir. 15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır" dedi.

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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: DHA

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