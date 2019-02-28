Bakan Gül: "Darbecileri Yargılayan Bir Yargı Var"

Kaynak: İHA

VAN (İHA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün 15 Temmuz darbe girişimi ve 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı olduğunu belirterek, "Yargı daha önce darbecilere selam dururken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var" dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Gül, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile Van Adalet Sarayını ziyaret etti. Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin tarafından karşılanan Bakan Gül, basına kapalı olarak yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Van'a önümüzdeki aylarda bölge adliye mahkemesinin kurulması için karar aldıklarını söyledi. Gül, "Van'da bölge adliye mahkemesi hizmete başlayacak. Böylece güven veren adalet bağlamında yargının daha adil, hızlanması ve güvenin artması anlamında bir adım daha atılmış olacak. Bölgemize ve Van'a hayırlı olmasını diliyorum" dedi.28 Şubat Post Modern Darbenin yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Bakan Gül, "28 Şubat günü darbe girişimi yaşandı. Türkiye demokrasiye ne zaman yaklaştıysa, hep darbelerle demokrasi kesintiye uğratılmak, hatta ortadan kaldırılmak istenildi. 27 Mayıs, 12 Mart muhtırası, 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtıra ve 15 Temmuz darbe girişi, hep demokrasinin ortadan kaldırılmasına yönelik karşımıza çıktı. 'Bin yıl sürecek' denilen bu darbe, aradan çok uzun süre geçmeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin desteğiyle tüm uygulamaları sona erdirilmiş. 28 Şubat'tan günümüze çok önemli mesafeler kat edilerek, Türkiye'nin demokrasisi güçlendirilmiştir. Bu uğurda demokrasinin daha da güçlenmesi için mücadelemiz sürecektir" diye konuştu."Darbecileri yargılayan bir yargı var"Bugün artık darbecileri yargılayan bir darbe olduğunu ifade eden Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geçmişte 28 Şubat brifinglerine selam duran, darbecileri ayakta alkışlayan, 'sizi buraya tıkayan güç böyle istiyor' diyen, ülkenin seçilmiş başbakanını idam sehpasına götüren, bir sağdan bir soldan gençlerimizi idam sehpasına götüren zihniyet, darbecinin yanında duran bir yargı vardı. Ama bugün 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var. Yargı daha önce darbecilere selam dururken, bugün darbecileri yargılayan bir yargı var.""FETÖ bunun temel göstergesidir"Bu ülkede yargıyı bir güç manivelası olarak gören zihniyetlerin hep olduğunu dile getiren Gül, "Tüm bu mücadele yapılırken, temel çizgimiz adaletten ve hakkaniyetten ayrılmamaktır. Bu ülkede yargıyı bir güç manivelası olarak gören zihniyetler hep oldu. En yakın zamanda FETÖ bunun temel göstergesidir. FETÖ'cüler kendisinden olmayanları fişleyerek, dinleyerek, usulsüz bir takım deliller oluşturarak, kumpaslarla Türkiye'de sandıktan çıkmayan bu anlayışı iktidara getirmek için 17-25 Aralık darbe girişimini yaptılar. Türkiye'de bir korku imparatorluğu oluşturarak, yargıyı bu güç alanlarında bir manivela olarak kullanmaya çalıştılar. Ama bugün yargı önünde hesap vermektedirler. Bizim yargımız; adaletten şaşmadan, hakkaniyetten şaşmadan bu mücadelesini vermektedir. Aksi takdirde bir öncekilerden farkımız olmaz. Hiçbir şekilde, zerre kadar hukuktan taviz vermeden, hukuk sınırları içerisinde kalarak, hukuki güvenceyi koruyarak bu mücadele verilecektir. Bu mücadeleyi verirken de masum ile suçluyu ayırt ederek, mücadeleyi bihakkın yapmak en önemli kırmızı çizgimizdir. Diğeri de kararlılıktır. Kararlı bir şekilde Türkiye'nin demokrasisini, hukukunu, anayasasını geri etmek isteyenlere karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Bugün bu mücadeleyi yapmaktayız" diye konuştu."Hukuki öngürülebilir adalet çok önemli bir reformdur""Bugün adliyelerde yaptığımız çok önemli reformlarla elbette tüm sorunları çözdük diyemeyiz" diyen Gül, "Yargı mensuplarımızın bu konuda hem nicelik itibariyle, özellikle FETÖ'cülerin tasfiyesiyle birlikte yeni alınan hakim ve savcıların tecrübelerini arttırma, onların eğitimlerini arttırma bizim temel yaklaşımımız. Bu hususlarla ilgili yapılacak çok önemli adımlar var. 1 Ocak tarihi itibariyle başlattığımız uygulama bunlardan biridir. Yargıda hedeftir uygulamasını başlattık. Bugün Van Adliyesinden çıkan vatandaşlarımız, davasını açtığında eline mahkeme tevziyesinden bir belge verilmektedir. 'Davanız şu kadar süreçte sonuçlanacaktır.' Bu güven veren adalet, çok önemli bir gelişmedir. Vatandaş davasının ne kadar süreceğini, ne zaman biteceğini önceden öngörebilmektedir. Hukuki öngürülebilir adalet çok önemli bir reformdur. Vatandaşlarımız adliyeden girerken ve çıkarken huzur ve güven içerisinde girip çıkacaktır. Bunu da hep beraber sağlayacağız. Eksikliklerimizi gidereceğiz, nitekim hakim ve savcı olmak için 70 barajını getirdik. Bu da Cumhurbaşkanımızın onaylamasıyla yürürlüğü girdi. Diğer çalışmalarla yargıya güveni her geçen gün arttırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Bakan Gül, Van Bölge Adliye Mahkemesi binasında da incelemelerde bulunduktan sonra Van Valiliğine geçti. - VAN