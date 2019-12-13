Haberler » Politika » Bakan Gül: 'Değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz' - Haberler

Bakan Gül: "Değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin, "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

13.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:42Bakan Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin, "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van'da düzenlenen 'Bölge İstişare Toplantısı'nın ardından gazetecilerin Ankara'daki FETÖ operasyonuna ilişkin sorusunu yanıtladı. 15 Temmuz sonrasında da öncesinde de özellikle FETÖ'nün sızmaya çalıştığı en önemli kurumlardan birinin yargı kurumu olduğunu belirten Gül, bu konuda Hakim ve Savcılar Kurulu ve Adalet Bakanlığının teyakkuzda olduğunu, büyük bir ciddiyette bu mücadeleyi başından beri sürdürdüğünü söyledi.

FETÖ ile mücadelenin aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Gül, "Geçmiş zamanlarda da ifade ettiğimiz gibi değil Bylock, dumanla bile haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tüm hücrelerine kadar bu mücadele kararlılıkla devam edecek. Bakanlık bünyesinde hem diğer birimlerde çalışıp bakanlıkla ilgili bu konuda FETÖ yapılanması içinde olanlarla ilgili uzun zamandır bakanlığımız idari tüm çalışmaları yapıyordu. Bu çalışmaları hem kolluk, hem başsavcılıklara, ilgili makamlara iletildi. Titiz bir çalışmanın sonunda Adalet Bakanlığı ve diğer birimlerdeki bu sızmalara karşı tespit edilen isimler yargı karşısına çıkarılmıştır. Bu konuda hem idari süreçler de devam edecektir. Büyük bir titizlikle savcılık makamlarıyla işbirliği içinde bu çalışmalar devam etmektedir, devamı da gelecek. Kararlılığımızı herkes görecek. HSK bünyesinde hakim, savcı ve yargı mensuplarına yönelik tüm şikayetler, soruşturmalar, Bylock içinde çıkan yeni isimler, yeni bilgiler soruşturmaya dahil edilmektedir. Bu konuda milletimizin geleceğine kast edenlere karşı asla teyakkuzu elden bırakmadan, tüm üyelerimizle titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 40 yıllık örgütle mücadelesini 40 günde bitirdik, yine bir rehavete kapılamayız. Bu mücadeleyi hukuk ve deliller çerçevesinde bağımsız yargı mercileri yapacaktır" şeklinde konuştu. - VAN

Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

13:06 İzmir'de 252 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
13:06 Kargocuda karısını öldüren kocaya 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi - Haberler
13:02 Faili meçhul cinayetler davasında 17 sanığa beraat kararı - Haberler
13:02 Jandarmanın uyuşturucu operasyondaki 8 şahıs adliyede - Haberler
12:58 Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında kaybolan 2 kişiyi dalgıçlar arıyor - Haberler
12:42 ABD Senatosu'nun "soykırım" kararına bir tepki de Ömer Çelik'ten geldi - Haberler
12:36 Tecavüzcüsünü öldüren Rus kadınlar artık hapis cezası almayacak - Haberler
11:56 Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde - Haberler
11:53 İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı - Haberler
11:30 Tefeci çetesinin lideri 'Hanım Ağa' lakaplı kadın yakalandı - Haberler
13.12.2019 13:13:56