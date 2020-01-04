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Bakan Gül'den af düzenlemesi, Kavala davası ve kadına şiddet sorunu hakkında açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk’e verdiği röportajda Libya tezkeresinden Nissan tepe yöneticine, yargı bağımsızlığından Osman Kavala davasına ve infaz kanununda düzenlemeye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu

04.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:11 Bakan Gül'den af düzenlemesi, Kavala davası ve kadına şiddet sorunu hakkında açıklama
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül CNN Türk'e verdiği röportajda Libya tezkeresinden tepe yöneticine, yargı bağımsızlığından Osman Kavala davasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Nisaan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye'den geçerek Lübnan'a kaçışı konusunda Türkiye'de yargı sürecinin işlediğini belirten bakan, bir kişi hakkında kırmızı bülten çıkması durumunda Türkiye de anlaşmanın bir parçası olduğu için ilgili ülke mahkemesine kişinin iade edilmesi gerekiyor. Mahkemenin kararı çıkmadan bu konuyla ilgili bir şey söylemek imkansız" dedi.
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Abdülhamit Gül, Nissan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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