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Bakan Gül'den 'arabuluculuk' açıklaması

Adalet bakanı Abdulhamit Gül, "Şu an 2018'de iş davlarında, 2019'da ticari davalarda genişlettiğimiz için bu konuda arabuluculuk çok yaygınlaştı.

11.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:58Bakan Gül'den 'arabuluculuk' açıklaması
Adalet bakanı Abdulhamit Gül, "Şu an 2018'de iş davlarında, 2019'da ticari davalarda genişlettiğimiz için bu konuda arabuluculuk çok yaygınlaştı. Hem de arabulucuk ihtiyacı arttı hem de arabuluculuk sayesinde birçok konu çözüldü. Sistem bundan sonra güzel netice verecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM Genel Kurulu'na girişinde gazetecilerin arabuluculuk ile ilgili sorularını cevapladı. Gül, arabuluculuk sınavında 200 milletvekilinin başarılı olamadığına ilişkin soruya Gül, "Adil rekabet. Milletvekilleri biraz daha çalışacak" ifadelerini kullandı.

Kendisinin girip girmediğine ilişkin soruya Gül, "Ben girmedim. Girmem uygun olmazdı" şeklinde cevapladı.

Gül, arabuluculuk sınavının tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin soruya ise, "Sınavı bir kez daha açacağız" diye konuştu.

Arabuluculuk sistemi çerçevesinin Meclis tarafından belirlendiğine dikkat çeken Gül, "Meclis belirliyor. Şu an 2018'de iş davlarında, 2019'da ticari davalarda genişlettiğimiz için bu konuda arabuluculuk çok yaygınlaştı. Hem de arabulucuk ihtiyacı arttı hem de arabuluculuk sayesinde birçok konu çözüldü. Sistem bundan sonra güzel netice verecek" dedi.

Bakan Gül, arabuluculuk sınavında başarılı olan milletvekili olup olmadığına dair soruya da, "Geçen milletvekili bildiğimiz kadarıyla yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Abdulhamit Gül, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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