Son Dakika! Bakan Gül, IMF'nin Türkiye Açıklamalarına Yanıt Verdi: Seçimlere Karışmayan Bir Onlar Kalmıştı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, IMF'nin Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Gül, " Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak?" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, IMF Sözcüsü Gerry Rice'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına " Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler tweet atacak?" sözleriyle yanıt verdi. Gül ayrıca, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili açıklamasında ise, "İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, basın brifinginde, "Türk ekonomisinde önemli bir yavaşlama var ve hükümetin bu soruna anında ve doğru yanıt vermesi gerekiyor" demişti.