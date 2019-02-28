Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'da 'halı saha' tartışması sonrası savcının, 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Gül, "Elde ettiğimiz bilgiye göre, halı saha maçı saatinin çakışmasından kaynaklı. Gözaltı olmadı; ama karakolda tutulduğuna ilişkin bilgiler geldi. Konuyla ilgili benim imzamla inceleme başlatmış durumda. Olayın gerçek mahiyeti tüm gerçekliğiyle ortaya çıkacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül, ziyaretlerde bulunmak ve açılışa katılmak üzere Van'a geldi. Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan Bakan Gül, Başsavcı Keskin'i makamında ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Van Adliyesi'nde önemli mesafeler katedildiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

TÜRKİYE'NİN DARBELER TARİHİ: 28 ŞUBAT'I YARGILAYAN BİR YARGI VAR

"Lojmanla ilgili hususları arkadaşlarımla değerlendirdik. Bu konu ile ilgili en yakın zamanda gerekli neticeleri almış olacağız. Bugün 28 Şubat. Bugün Türkiye'de bir postmodern günü. Türkiye demokrasiye ne zaman yaklaştıysa hep darbelerle hep muhtıralarla demokrasi kesintiye uğratılmış hatta ortadan kaldırma istendi. 27 Mayıs darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 şubat darbesi ve 27 Nisan muhtırası, 15 Temmuz darbe girişi milli iradeye karşı ve demokrasiyi ortadan kaldırmak girişimleri oldu. '1000 yıl sürecek' denilen bu darbe süreci aradan çok uzun bir zaman geçmeden Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin desteğiyle 28 Şubat'ın tüm uygulamaları sona erdirilmiş. Bu konuda çok önemli mesafeler katedilerek Türkiye'nin demokrasisi güçlendirilmiştir. Elbette demokrasinin daha da güçlenmesi için mücadelemiz sürecektir. Geçmişte 28 Şubat brifinglerine selam duran darbecileri, vesayetçileri ayakta alkışlayan 27 Mayıs'ın darbe hukukunu meşrulaştıran, ülkenin seçilmiş başbakanını idam sehpasına götüren, bir sağdan, bir soldan gençlerimizi idama götüren, hapse attıran bir zihniyet ve darbecinin yanında duran bir yargı vardı. Bugün 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat darbecilerini yargılayan bir yargı var."

"TÜM SORUNLARI ÇÖZDÜK DİYEMEYİZ"

Yargının temel çizgisinin, adalet ve hakkaniyet olduğunu vurgulayan Bakan Gül, şunları söyledi:

"Adliye personelinden yargı mensuplarına kadar 15 Temmuz'da başlayan demokrasi nöbetini hala sürdürmeye devam etmektedirler. Tüm mücadele yapılırken, terörle mücadele edilirken, demokrasiyi tahkim ederken, temel çizgimiz; kararlılık vurgusudur. Temel çizgimiz, adalet ve hakkaniyetten ayrılmamaktır. Bu ülkede yargıyı bir güç manivelası olarak gören zihniyetler hep boğuldu. En yakın zamanda FETÖ, bunun temel göstergesidir. FETÖ'cüler kendisinden olmayanları fişleyerek, dinleyerek, usulsüz birtakım deliller oluşturarak, kumpaslar kurarak, Türkiye'de sandıkta çıkmayan bu anlayışı iktidara getirmek için 17- 25 Aralık darbe girişimi yaptılar. Türkiye'de bir 'korku imparatorluğu' oluşturarak, bunu kullanmaya çalıştılar. Bizim yargımız, Türk yargısı; adaletten şaşmadan, hakkaniyetten şaşmadan hukuk mücadelesi vermektedir. Hiçbir şekilde zerre kadar taviz vermeden, hukuktan taviz vermeden, hukuki güvenceyi koruyarak, bu mücadele verilecektir ve bu mücadeleyi verirken de masum ile suçluyu ayırt ederek, mücadeleyi yapmak en önemli kırmızı çizgimizdir. Milletimizin beklentisi ve bizim de takip edeceğimiz konu budur. Diğeri de kararlılıktır. Kararlılıkla Türkiye'nin anayasasını, hukukunu geriletmek isteyenlerle mücadelemiz devam edecek. Bugün adliyelerde yaptığımız çok önemli reformlar var. Elbette tüm sorunları çözdük, diyemeyiz. Yargı mensuplarımızın bu konuda hem nitelik itibarıyla özellikle FETÖ'cülerin tavsiyesi, ihraçlarıyla birlikte yeni alınan hakim savcılar var."

"YARGIYA GÜVENİ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hakim ve savcı olunabilmesi için 70 puanlık baraj getirildiğini kaydeden Bakan Gül, "Onların tecrübelerini artırmak, bizim temel yaklaşımımızdır. Bu hususlarla ilgili çok önemli adımlar var. İşte 1 Ocak itibarıyla başlattığımız uygulama, bunlardan biri. Yargıda hedef uygulamasını başlattık. Bugün Van Adliyesi'nden çıkan Ahmet amca, Ayşe teyze, davasını açtığı zaman mahkemede bir belge veriliyor. Bu, güven veren adalet anlamında önemli bir gelişme. Vatandaşın davasının ne kadar süreceğini ve ne zaman biteceğini önceden öngörülebilmektedir. Bu çok önemli bir reform. Vatandaşlarımız adliyeden huzur ve güven içerisinde elbette girip çıkacaktır. Bunu da hep beraber sağlayacağız. Eksikliklerimizi gidereceğiz. Yargı mensuplarımızın niteliğini artırmada, avukatıyla hakim, savcısıyla bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hakim ve savcılar için 70 puan barajını getirdik. Bu da Cumhurbaşkanı'mızın onaylamasıyla yürürlüğe girdi. Yargıya güveni her geçen gün artırmaya devam edeceğiz" dedi.

HALI SAHA OLAYI: GÖZALTI OLMADI

Adalet Bakanı Gül, Diyarbakır'da 'halı saha' tartışması sonrası savcının, 14 öğretmeni gözaltına aldırdığı iddiasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. Bunun bilgisini alır almaz, gerekli incelemeler yapıldı. Elde ettiğimiz bilgiye göre, halı saha maçı saatinin çakışmasından kaynaklı. Bir gözaltı olmadı; ama karakolda tutulduğuna ilişkin bilgiler geldi. Konu ile ilgili benim imzamla inceleme başlatmış durumda. Hukukun cumhuriyet savcısına tanıdığı yetki sınırları aşıldı mı? Olayın gerçek mahiyeti tüm gerçekliğiyle ortaya çıkacaktır. Elbette bunun neticesinde de tüm süreç takip edilecektir. Yargı mensuplarımızın da hiç kimsenin de hukukun üzerinde olmadıklarını ifade etmek isterim. Esasen yargı mensupları hukuku uygulamak ve dağıtmakla yükümlüdür ve en fazla özeni göstermesi gerekenler de yargı mensuplarımızdır. Bu tür hadiselerle esasen yargı töhmet altında bırakılmaktadır. Bu konuda en özenli davranması gereken yine meslektaşlarımızdır. Mesleki etik kurallar, hakim ve savcılarımızın onuru, itibarı için getirilen prensiplerdir. Başta tüm yargı mensuplarımız, bu meslek ilkelerine elbette uymalıdır. Hakimler Savcılar Kurulu'muz bununla ilgili gerekli soruşturmanın ardından bir sonuca varacaktır. Mesleki statü ne olursa olsun, herkes kanun önünde eşittir. Esasen haksızlığa uğranıldığında gidilecek kapı adalet ve yargı. Yargı mensuplarımızın bütün vatandaşlarınıza ne olursa olsun daha özenli davranması gerekir. Elbette bu konuyu hep birlikte takip edeceğiz. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı sıfatıyla da bu konunun yakinen takipçisi olacağız. Asla görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz hususlardır. Umarım her geçen gün çıtayı yükselterek, benzer hadiselerin takipçisi olacağız."

Kaynak: DHA