Bakan Gül'den huzurevi ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, denetimli serbestlik yükümlülerinin bakım ve tadilatını üstlendikleri huzurevine gitti.

Huzurevi Müdürü Nurhan Yeşilyurt'tan merkezdeki hizmetler hakkında bilgi alan Bakan Gül, daha sonra huzurevinde kalanlarla bayramlaşarak, çiçek ve hediye takdim etti.

Huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet eden Gül, burada yaptığı konuşmada, "Sizleri böyle görebilmek bizim için mutluluk. Dualarınızı alalım dedik. Bizler size hizmet etmek için her zaman hazırız. Her yaşın ayrı güzellikleri var. Bu yaşları görmek de bir nimet." ifadesini kullandı.

Gül, huzurevinin boya, tadilat ve çevre temizliğinin Denetimli Serbestlik Dairesi tarafından yapıldığını anlatarak, "Denetimli Serbestlik kapsamında buranın tadilat ve temizliğinin yanında değerli büyüklerimizin kişisel bakımları da yapılıyor." bilgisini paylaştı.

Sakinlerden Abbas Kemal Arslan da huzurevi ile ilgili yazdığı şiiri okuyarak, Bakan Gül'e ziyareti için teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gül, daha sonra doğum günü olan huzurevi sakinleriyle pasta keserek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretinde Gül'e, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Şaban Yılmaz, Adalet ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bürokratları eşlik etti.

Öte yandan Bakan Gül, denetimli serbestlik yükümlülerine huzurevinde yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Kaynak: AA