Bakan Gül'den IMF'ye 31 Mart Tepkisi

Kaynak: İHA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan IMFye tepki göstererek, " Türkiye 'nin seçimlerine karışmayan bir IMF kalmıştı. Bugün onlar da bir şeyler yapmaya başladı. Bakalım daha kimler karışacak" dedi. Gaziantep 'te seçim çalışmalarına devam eden Adalet Bakanı Gül , Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kentteki sivil toplum kuruluşları ( STK ) temsilcileri onuruna verilen yemeğe katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Türkiye'deki 31 Mart yerel seçimlerine yürek değerlendirmelerde bulunan IMFye tepki gösterdi."Seçimlere karışmayan bir tek IMF kalmıştı"Türkiye'deki seçimlere her noktadan müdahale edilmeye çalışıldığını söyleyen Bakan Gül, "Türkiye'nin seçimlerine karışmayan bir tek IMF kalmıştı, onlar da karıştı. Onlar da şimdi bir şeyler söylemiş. Bakalım son bir haftada daha başka kimler tweet atacak, kimler müdahale edecek, kimler bir şeyler söyleyecek. Ama şunu unutmasınlar ki kim ne söylerse söylesin son sözü 31 Mart'ta bu millet söyleyecek. Milletimizin vereceği karar başımızın üstünedir. Sandıkta kim iradesiyle tercihini ortaya koyuyorsa, hangi tercihi yapıyorsa sandıktan çıkan iradeye saygı duyacaktır. Çünkü sandık milletin iradesini yansıtan bir yerdir, demokrasinin namusudur" ifadelerini kullandı.Özellikle Türk yargısından kaçan FETÖ'cülerin Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını anımsatan Bakan Gül, "Bakıyorsunuz bağımsız ve tarafsız olan Türk yargısının önüne çıkmayıp Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çalışanlar var. Bize terörist diyenlere oy vermeyin diyen FETÖ'cüler var. Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti yenilsin diye çırpınanlar var. Kandili görüyorsunuz, FETÖ'yü görüyorsunuz. Bunların hepsi bu seçimlerde AK Parti, Cumhur İttifakı mağlup olsun diye ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama milletimiz en büyük desteği Cumhur İttifakı'na vererek 31 Mart'ta Türkiye için kötü emeller besleyenleri, terör örgütlerini ve teröristleri asla sevindirmeyecektir" dedi."Darbeciler Mehmetçik değildir, haindir" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'in darbecilere "Mehmetçik" demesini de eleştiren Bakan Gül, "İYİ Parti Genel Başkanı çıkmış Mehmetçik hapiste deyip duruyor. Darbeciler ne zaman Mehmetçik oldu. Cezaevinde olanlar, hapiste olanlar Mehmetçik değil, darbecilerdir. 251 vatandaşımızın katilleridir, hainlerdir. Mehmetçik dediğimiz bu hainlerin, bu FETÖ'cülerin ülkemizi istila etmemesi için, anayasanın ortadan kaldırılmaması için, hukukun ortadan kaldırılmaması için vatanın bekçiliğini yapan asil insanlardır. İçerideki darbeciler değildir" şeklinde konuştu"Batılı siyasetçiler, devlet adamları Yeni Zelanda 'nın tavrından örnek almalı"Konuşmasının sonunda Yeni Zelanda olayına ilişkin de açıklamalarda bulunan Gül, "İslam asla terörle yan yana gelmez. İslam bir barış dinidir. İslam terörle anılamaz. Dinin terörü olmaz, terörün de dini olmaz. Yeni Zelanda'daki olay da bir Hristiyan terörüdür yada bir İslam terördür diye tanımlayamayız. Terörün dini yoktur, terörün milliyeti yoktur ve terörün ırkı yoktur. Terörü amasız ve fakatsız sonuna kadar kınamak ve terörün karşısında dimdik durmak lazım. Bugün esasen Yeni Zelanda Başbakanı başta olmak üzere, bu olaydan sonra takındıkları tavır, İslam'a karşı, inançlara karşı takındıkları tavır gerçekten takdire şayandır. Esasen batılı siyasetçiler, devlet adamları ve medya Yeni Zelanda Başbakanı'nın bugüne kadar sergilediği bu tutumdan çok büyük dersler çıkarması lazım" diye konuştu.Öte yandan Bakan Gül konuşmasının ardından Gaziantep'teki STK temsilcilerinin katıldığı organizasyonda masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. - GAZİANTEP