Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bakan Gül'den infaz yasası açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste.

31.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:20
Bakan Gül'den infaz yasası açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste. Düzenleme çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" dedi.
Adalet Bakanı Gül, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, infaz düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste. Düzenleme çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Bugün yarın ya da bu hafta Meclise götüreceğiz. AK Parti grubumuz da hemen hemen teklifi tamamladı. Çok geçmeden Meclise geleceğini öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.
Konutta ceza infazı uygulaması çerçevesinde 70 bin ile 100 bin arasında mahkumun evde hapis imkanından faydalanacağı iddialarına ilişkin Gül, "Bu süreçte birçok şey söylendi 'kapsama şunlar giriyor, bunlar girmiyor' gibi. Bunun en doğrusunu Meclis kanun teklifini verdiğinde ve bu yasalaştığında göreceğiz. Teklif ortaya çıkmadan bu söylenenlerin hiçbirisiyle ilgili 'doğrudur' demek doğru değil. En doğrusunu teklif verilince göreceğiz" diye konuştu.
"BU HASSASİYET MERKEZE ALINARAK ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR"
Gül, "Paket hazırlanırken AK Parti'nin kırmızı çizgileri nelerdi?" sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanımızda adam öldürme, cinsel suçlar gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili 'iyileştirme olamaz' yaklaşımı vardı. Bu hassasiyet merkeze alınarak çalışmalar yapılmaktadır. AK Parti grubumuz MHP ile birlikte bu hassasiyetleri dikkate alarak bir kanun teklifi ortaya koyacaktır" dedi.
"DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİNİN UZATILMASIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA GÜNDEMDE"
Denetimli serbestlik süresinin artmasına ilişkin konuşan Gül, "O konuda çalışılıyor. Denetimli serbestlikle ilgili 1 Temmuz 2016'da da bir düzenleme yapılmıştı. Bundan dolayı 125 bin kişi cezaevinden çıktı veya hiç girmedi. Buna benzer bir şekilde denetimli serbestlik süresinin uzatılmasıyla ilgili bir çalışma da gündemde. Cezasızlıkla ilgili, AK Parti grubumuzun belli suçlarla ilgili denetimli serbestlik sebebiyle cezaevine girme veya suçlarla alakalı da belli bir oranın cezaevinde yatılması hususunda çalışması var" şeklinde konuştu.
"İNFAZ KURUMLARIMIZIN İÇİNDE ŞU ANA KADAR YAŞANMIŞ BİR VAKA YOK"
Gül, "Ceza infaz kurumlarımızda çok büyük tedbirler aldık. Cezaevine yeni girenler belli bir yerde izole edilerek tutuluyor ve sonra koğuşlara alınıyor. Hastalık sebebiyle hastaneye gidip gelenlerin de izole edilmesi gibi bir çalışma yapılıyor. İnfaz kurumlarımızın içinde şu ana kadar yaşanmış bir vaka yok" ifadelerini kullandı.
(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdülhamit Gül, AK Parti, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bakan Gül'den infaz yasası açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi
Koronavirüsün tedavisi Türkiye’de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Haberler
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı Haberler
Araştırma gösterdi: Çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek yağdı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya değil Haberler
Akşener de 6 aylık maaşını bağışladı! Ancak Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya değil

Son Dakika Güncel Haberleri

12:36: Siirt'te martın sonunda yağan kar köylüleri şaşırttı - Haber 12:36: Başkan Beyoğlu dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi - Haber 12:36: KAYSERİ Bilim Kurulu üyesi Çelik'ten, ATM uyarısı - Haber 12:36: ERKEK HEMŞİREDEN İLGİNÇ İDDİA : 'ERKEKTEN HEMŞİRE Mİ OLUR?' DİYEREK OTOBÜSTEN ATTI - Haber 12:36: ŞANLIURFA Hafif ticari aracın stepnesinde 18 tabanca ele geçirildi - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 10:58: Meral Akşener, emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı - Ekonomi 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:37: 'Evde kal' çağrılarına rağmen Bursa'da vatandaşlar dışarıya akın etti - Haber