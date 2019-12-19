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Bakan Gül'den 'kadına şiddet' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına şiddet sadece yargıya bırakılacak bir konu değil. Yargı fiil gerçekleştikten sonra cezayı ödetici bir meseleyi ortaya koymakta.

19.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:20Bakan Gül'den 'kadına şiddet' açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadına şiddet sadece yargıya bırakılacak bir konu değil. Yargı fiil gerçekleştikten sonra cezayı ödetici bir meseleyi ortaya koymakta. Bu sorun hiç yaşanmadan medya, sivil toplum, kurumlar olarak hepimizin hep birlikte mücadele ederek, olayların yaşanmaması için çalışmamız lazım" dedi.
Adalet Bakanı Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, Ordu'daki cinayetle ilgili olarak soruşturma açıldığını hatırlatan gazeteciye, sonucunu beklediklerini ifade etti. Kadın cinayetlerine ilişkin yayınlanan genelgeye hakkında da Gül, "Kadına şiddet sadece yargıya bırakılacak bir konu değil. Yargı fiil gerçekleştikten sonra cezayı ödetici bir meseleyi ortaya koymakta. Bu sorun hiç yaşanmadan medya, sivil toplum, kurumlar olarak hepimizin hep birlikte mücadele ederek, olayların yaşanmaması için çalışmamız lazım. Yargı sürecinde, soruşturma aşamasında, uygulamada yaşanan bazı hususlarla ilgili genelge ortaya kondu. Umarım bu tür hadiseler yaşanmaz" dedi.
17 yıl önce yaşanan Necip Hablemitoğlu suikastındaki yeni gelişmelere ilişkin soruya ise Gül, "Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Gerekli tüm temasları yaparak tüm gayretleri ortaya konmaktadır" yanıtını verdi.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: İHA

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