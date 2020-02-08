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Bakan Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.

08.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:29Bakan Gül'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mustafa Akıncı, 'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Türk Cumhuriyeti et ve tırnak gibidir. Mustafa Akıncı, Türkiye'ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkünün yanında durmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Akıncı, Abdülhamit Gül, Türkiye, Kıbrıs, Politika

Kaynak: İHA

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