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Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye'nin Rasulayn kentinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

12.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:10Bakan Gül'den şehidin ailesine taziye ziyareti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Suriye'nin Rasulayn kentinde TSK'nın kontrol noktasına bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Adalet Bakanı Gül, babası Cemil Gül ile birlikte Rasulayn'da şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık'ın Necmettin Erbakan Sosyal Tesisleri'ndeki taziyesine katıldı. Bakan Gül ve babası, şehidin babası ve annesine başsağlığı diledi. Taziyede baba Gül şehit için dua ederken, Bakan Gül de "Amin" diyerek duaya katıldı. Yapılan duaların ardından Bakan Gül, şehidin babası Mustafa Yanık'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.
Gözyaşlarına hakim olamayan anne Halise Yanık, "Oğlum beni şehit annesi yaptığı için çok teşekkür ederim. Çok gururluyuz, onurluyuz. Vatan sağ olsun" diye konuştu.
Yapılan ikramların ardından Bakan Gül ve babası taziye evinden ayrıldı.
(Serhat Demir - Mehmet Bulut/İHA)

Abdülhamit Gül, Güncel

Kaynak: İHA

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