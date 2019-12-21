Haberler » Politika » Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha! - Haberler

Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha yaparak "Hukuka aykırı herhangi bir yönü olmayan bir etkinlikteki selamlaşmamızdan gerçeğe aykırı anlamlar çıkarma gayreti anlamsız ve beyhude bir çabadır" ifadelerini kullandı.

21.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:07

Suriye merkezli Haznevi Tarikatı'nın düzenlediği bir programa katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, tarikat liderinin elini öptüğü görüntüler ortaya çıktı.

TBMM GENEL KURULU'NDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bakan Gül, görüntülerle ilgili TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Milletvekili dahi değilken seçim çalışmalarında yapmış olduğumuz, Peygamber Efendimiz'in Kutlu Doğum programına katıldığımız bir programdı" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Görüntülerin yankısı devam ederken, Bakan Gül'den ayrıntılı bir açıklama daha geldi. Açıklamasında "Gerçeğe aykırı sonuçlar çıkarma gayreti anlamsız ve beyhude bir çaba" ifadelerini kullanan Gül, şöyle devam etti: "Bu çabanın, şahsımın hukuk ve anayasaya bağlı, demokrasi ve insan haklarına odaklanmış siyaset anlayışından duyulan rahatsızlıktan doğduğu kanısındayım."

İşte Bakan Gül'ün ayrıntılı açıklamasının tamamı;

Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha!

Abdülhamit Gül, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

11:28   Buz hokeyi maçında antrenör çocukları dövdü - Haberler
11:24   Diyabet hastalarına "yanınızda ayna taşıyın" önerisi - Haberler
11:24   Yazar ve Tv Programcısı Serdar Tuncer, Atatürk Üniversiteli öğrencilerle buluştu - Haberler
11:23   Havalimanlarında kaçak ilaç operasyonu: 2 milyon TL değerinde kaçak ilaç ele geçirildi - Haberler
11:18   Konya'da jandarmadan kumar operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
10:10   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
10:05   Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha! - Haberler
09:54   Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı - Haberler
21.12.2019 11:32:30