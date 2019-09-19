Bakan Gül'den "yargıda reform" açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "En iyi kanun kitapların arasında kalır, kötü uygulamaya kurban edilirse anayasaya bile yazsanız o boş bir şekilde raflarda kalacaktır. Vasat ya da kötü bir kanun iyi bir uygulayıcının elinde şahesere dönüşebilir." dedi.

Bakan Gül, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yargı reformu konusunda büyük bir kararlılık olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yargı Reformu Belgesi'ni açıkladığını hatırlatan Gül, "Bunu hayata koymak adına çok büyük bir kararlılık var ama biliyoruz ki en iyi reform, en iyi uygulamadır. En iyi kanun kitapların arasında kalır, kötü uygulamaya kurban edilirse anayasaya bile yazsanız o boş bir şekilde raflarda kalacaktır. Vasat ya da kötü bir kanun iyi bir uygulayıcının elinde şahesere dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

Bu konudaki reformun hakim ve savcılarla birlikte yapılabileceğine işaret eden Gül, şunları kaydetti:

"O yüzden bu konudaki reformu da sizler yapacaksınız. Bunun farkındayız. Bu uygulamaları sizlerin yapacağınıza inanıyoruz. Yargıda hedef süre çok başarılı bir şekilde devam eden bir süreçtir. Bu konuda izleme kurulları HSK, Bakanlık bünyesinde oluşturuldu. Daha da bu konuda nasıl süreler makul, rasyonel hale getirilebilir, bu sürelere uymama hususunda eksiklikler nereden kaynaklanıyor, bunların hepsini arkadaşlarımız masaya yatırıyor, değerlendiriyor. Bu konuda diyelim ki bir davayla ilgili 100 gün belirlenmiş ama Türkiye ortalamasına baktığımızda ve rasyonel şekilde 70 gün olacaksa, bunlar revize edilecek. Eğer makul değilse 100 gün denmiş ama bunun olması gerekeni 120 gün ise oraya da çekilecek. Bunu çok objektif kriterlerle arkadaşlarımız çalışıyor."

Kaynak: AA