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Bakan Gül'den Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili "Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" dedi.

27.02.2020 00:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:23Bakan Gül'den Yunanistan'da tutuklanan müftü ile ilgili açıklama

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, 'da tutuklanan müftü ile ilgili "Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Gül, Yunanistan, İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'nin tutuklanması ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, açıklamasında, "İskeçe'nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete'ye namaz kıldırdı diye verilen hapis cezası Batı Trakya'daki Türklerin yaşadıkları hukuksuzlukları gösteren somut bir örnektir. Yunan yargısını kınıyor, ülkedeki din ve vicdan özgürlüğü ihlallerine bir an önce son verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Abdülhamit Gül, Yunanistan, Politika

Kaynak: DHA

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