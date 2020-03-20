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Bakan Gül: Duruşmaları erteleyecek düzenleme için çalışıyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz" dedi.

20.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:36
Bakan Gül: Duruşmaları erteleyecek düzenleme için çalışıyoruz

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yayımladı. Bakan Gül, duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Çok zaruri olmadıkça adliyeye gitmenize gerek yok, yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmayacak. Duruşmaları erteleyecek ve süreleri geriye dönük olarak durduracak genel bir düzenleme için çalışıyoruz. Avukat meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile 74 ilin baro başkanı, Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında adli ve idari yargıda sürelerin durdurulması, ertelenmesi ve duruşmaların ertelenmesine ilişkin talepte bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

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