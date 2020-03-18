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Bakan Gül: "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır"dediAdalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla...

18.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 00:32
Bakan Gül:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, " Fransa 'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır"dedi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Abdülhamit Gül, Fransa, Güncel

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