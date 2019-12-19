Bakan Gül: Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili yargı titizlikle çalışıyor

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen N.G.B.'nin (45) Ukrayna'da yakalanması ve iade süreciyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Gül, "Cinayetle ilgili yargı titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli temaslarımızı yaparak, tüm gayretleri ortaya koyuyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Özgür Arduç'un daha önce tutuklu yargılanırken, açık cezaevine alınması ve firar etmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın hatırlatılması üzerine Bakan Gül, "Sonucunu bekliyoruz" diye konuştu.

Kadına şiddetin engellenmesine yönelik genelge yayımlanmasıyla ilgili Bakan Gül, "Kadına yönelik şiddet sadece yargıya bırakılacak bir konu değil. Yargı fiil gerçekleştikten sonra cezayı ödetici bir meseleyi ortaya koymakta. Bu sorun hiç yaşanmadan medya, sivil toplum olarak tüm kurumlar olarak hep birlikte mücadele etmek, bu olayların yaşanmaması için çalışmak lazım. Ama yargı sürecinde soruşturma aşamasına uygulamada yaşanan bazı hususlar ile ilgili bir genelge ortaya kondu. Umarız bu tür hadiseler hiç yaşanmaz. Büyük bir titizlikle bu mücadele sürdürülür" dedi.

Bakan Gül, Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından olduğu değerlendirilen N.G.B.'nin Ukrayna'da yakalanmasının ardından iade sürecine ilişkin "Cinayetle ilgili yargı büyük titizlikle çalışmasını sürdürmekte. Bizler de gerekli tüm temaslarımızı yaparak, tüm gayretleri ortaya koyuyoruz" diye konuştu.